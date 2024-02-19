土地使用要合法 永續經營靠你我

永續發展是全球一致目標，其中保育土地永續利用，確保生物多樣性，並防止土地劣化，更被聯合國列為永續發展目標SDGs(Sustainable Development Goals)核心目標之一，不可再生的土地資源攸關地球生物存續、氣候變遷與生態平衡，唯有靠你我合法使用土地，才能達到永續發展的目標。

為促進土地及天然資源之保育利用，人口及產業活動之合理分布，以加速並健全經濟發展，改善生活環境，增進公共福利，我國訂定「區域計畫法」作為土地使用管制之法令依據；非都市土地應依照「非都市土地使用管制規則」實施管制，依使用計畫劃定特定農業區、一般農業區、工業區、鄉村區、森林區、山坡地保育區、風景區、國家公園區、河川區、海域區、特定專用區等11種使用分區，並編定為甲種建築用地、乙種建築用地…等19種使用地，透過各種使用地類別進行非都市土地使用管制。

惟區域計畫法自民國63年訂定以來，經常為人詬病按現況編定，缺乏計畫之導引，導致土地脫序使用，農地違規使用情形日益嚴重。加上民國98年莫拉克風災重創台灣，喚醒臺灣社會對於氣候變遷所帶來的威脅，以及無法再漠視上位國土規劃的空缺等議題，故行政院將國土計畫法草案函送立法院審議，國土計畫法陸續於民國104年審議通過、民國105年施行，以及民國107年4月30日公告實施全國國土計畫。在國土計畫法及全國國土計畫的指導原則下，各縣市的國土計畫也在民國110年4月30日公告實施，現正積極辦理國土功能分區分類及使用地劃設作業，預計將於民國114年4月30日公告實施，屆時區域計畫法將不再適用，正式進入國土計畫時代。

在國土計畫法及全國國土計畫的指導原則下，臺中市的國土計畫在民國110年4月30日公告實施，現正積極辦理國土功能分區分類及使用地劃設作業，預計將於民國114年4月30日公告實施。 圖／臺中市政府地政局提供

目前國土計畫土地使用管制相關規定仍在研議中，但不論是在區域計畫時代或是國土計畫時代，對於土地使用均有相當的規範，臺中市政府地政局吳存金局長提醒民眾，欲進行土地的開發利用前，應先查明土地屬於何種使用分區或使用地類別，再進一步了解相關的容許使用項目。臺中市政府地政局開發「158空間資訊網」，鼓勵民眾可透過「158空間資訊網」，在綜合定位功能中查詢土地使用分區等訊息，以免誤觸相關法令。

臺中市政府地政局提醒民眾善加運用「158空間資訊網」，了解土地的使用分區及使用地類別，並正確合法使用。 圖／臺中市政府地政局提供

隨著科技的發達，目前中央積極透過衛星影像拍攝土地使用變異點，通報區公所查報及縣市政府辦理裁罰，以期遏止土地違規使用。由於民眾知識水平的提升及對於自身周遭環境的關注，致使土地違規使用檢舉案件日益增加。依照區域計畫法第21條規定，土地違規使用之罰鍰金額處新臺幣6萬元至30萬元，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。未來進入國土計畫時代，係以國土功能分區分類進行土地使用管制，除土地使用管制違規部分裁處新臺幣6萬元至30萬元的罰鍰外，就未依許可使用計畫、未經使用許可而從事符合或未符合國土功能分區及其分類使用原則之一定規模以上或性質特殊之土地使用行為，裁處新臺幣30萬元至500萬元的罰鍰。臺中市政府地政局再次提醒民眾善加運用「158空間資訊網」，了解土地的使用分區及使用地類別，並正確合法使用，不僅可以保障自己的權益，更可以達到土地永續發展的目標。(臺中市政府地政局 廣告)