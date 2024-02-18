聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報一周大事2/11~2/17
國內
13日：大樂透第十八期發生台灣彩券史上第一次電腦彩券提前「封牌」的烏龍。
15日：台北股市龍年新春開紅盤，指數由台積電、人工智慧（ＡＩ）族群領銜主演，締造加權指數終場大漲五四八點至一八六四四點作收。
16日：囤房稅二點○今年七月上路，財政部正式預告相關子法，公布「稅率基準」及「現值基準」並簡化稅率級距分組，約兩萬六五九二戶「豪宅」得留意稅務問題。
國外
13日：美國參議院表決通過援助台灣、烏克蘭和以色列的九五三點四億美元法案。
14日：印尼舉行總統、國會與省級選舉，快速計票數據顯示，國防部長普拉伯沃可望在第一輪就跨越得票過半門檻勝選。
16日：美國國務卿布林肯在年度德國慕尼黑安全會議場邊，和中國大陸外長王毅會談。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言