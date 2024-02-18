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聯合報一周大事2/11~2/17

聯合報／ 本報訊
囤房稅2.0新制7月上路，財政部正式預告相關子法，公布「稅率基準」及「現值基準」並簡化稅率級距分組。圖／聯合報系資料照片
囤房稅2.0新制7月上路，財政部正式預告相關子法，公布「稅率基準」及「現值基準」並簡化稅率級距分組。圖／聯合報系資料照片

國內

13日：大樂透第十八期發生台灣彩券史上第一次電腦彩券提前「封牌」的烏龍。

15日：台北股市龍年新春開紅盤，指數台積電、人工智慧（ＡＩ）族群領銜主演，締造加權指數終場大漲五四八點至一八六四四點作收。

16日：囤房稅二點○今年七月上路，財政部正式預告相關子法，公布「稅率基準」及「現值基準」並簡化稅率級距分組，約兩萬六五九二戶「豪宅」得留意稅務問題。

國外

13日：美國參議院表決通過援助台灣、烏克蘭和以色列的九五三點四億美元法案。

14日：印尼舉行總統、國會與省級選舉，快速計票數據顯示，國防部長普拉伯沃可望在第一輪就跨越得票過半門檻勝選。

16日：美國國務卿布林肯在年度德國慕尼黑安全會議場邊，和中國大陸外長王毅會談。

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