聯合報一周大事2/11~2/17

二〇二三年是世界局勢極為不平靜的一年，除了尚未止歇的烏俄戰爭及新爆發的以巴衝突，更有葉門反政府武裝組織胡塞運動為了支持哈馬斯而多次攻擊以色列和穿越紅海的商船而引發的國際危機，讓主導世界政局已久的歐美國家措手不及。

2024-02-07 12:05