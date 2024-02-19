三高一低挑房原則 卡位《新北信義計畫區》「都廳大院2」

2024年開春買房怎麼買？相信是許多購屋族的煩惱，不少購屋族正為了籌措自備款大傷腦筋，理財專家Dr. Selena楊倩琳以自身觀點出發，教大家鍊出人生第一桶金，並以她所提出的「好老公旺旺宅三高一低挑房原則」的「高抗跌、高增值、高便利、低基期」原則，讓大家聰明買好房。

楊倩琳擅長投資房地產與股票ETF，擁有多間房地產的她提到：買房首先評估是「自住」或「投資」，並掌握她所提出的「33原則」，第一個「3」意即房貸不要超過家戶所得的3成，假設每個月夫妻或個人總收入為10萬，那麼房貸最好不要超過三萬；第二個「3」則是希望自備款能有保有3成，未來負擔可以更小。

楊倩琳提出三高一低挑房原則，意即「高抗跌、高增值、高便利，低基期」好房，「都廳大院2」就吻合條件。 圖／都廳大院2 提供

評估自身條件外，標的選擇才是房地產關鍵，過往許多地產專家所提的Location為第一要件，楊倩琳更將此延伸成：「好老公旺旺宅：三高一低挑房原則」，意即「高抗跌、高增值、高便利，低基期」只要符合原則，就容易挑到好房子。

楊倩琳提到近期關注的「都廳大院2」就吻合條件，「都廳大院2」與新北第二行政中心同步開發，地點位於三重捷運新蘆線先嗇宮站旁，結合市府建設進駐、公園、科學園區、水岸等多方有利條件，被外界譽為新北信義計畫區。

「都廳大院2」結合市府建設進駐、公園、科學園區、水岸等多方有利條件，被外界譽為新北信義計畫區。 圖／都廳大院2 提供

市政、水岸、公園 享有高抗跌高增值對應楊倩琳提及的「高抗跌」，「都廳大院2」與新北市奠定第二行政中心、東森電視總部同步開發，打造全台灣少有的市政特區，過往從台北市政府所在的信義計畫區、新北市對應的新板特區、以及台中市政府所在的七期重劃區，不僅具有抗跌性，回首近十年房市，房價不僅抗跌，翻漲程度更超乎想像。

而「高增值性」則是來自於未來就業人口，第二行政中心預計引進3千名公務人員，若串連一旁佔地約301公頃的新北科技園區，在科技業、金融業、媒體業就業人口進駐下，有機會複製竹科、內科，「就業帶動買房需求，推升房地產價值」，另外「都廳大院2」本身就擁有水岸、公園條件，過往水岸宅、公園宅就是炙手可熱的標的，綜合多方條件，更展現未來高增值性

「都廳大院2」位於捷運先嗇宮站出站口，到站即到家！ 圖／都廳大院2 提供

「都廳大院2」位於先嗇宮站旁，到站即到家，地段與北市一橋之隔、3站之內串聯6條捷運，展現其交通的「高便利性」！楊倩琳補充：新北第二行政中心成立，帶動就業人口與商業發展機會，而新北產業園區位在此，未來就業人口剛性需求，買房的需求多、自然有利房子增值。

「都廳大院2」低基期 自住置產速速卡位。 圖／都廳大院2 提供

最後則是「都廳大院2」仍處低基期，該案規劃20-40坪中小坪數，以新北市一千萬多萬就享有市政特區、水岸、公園等條件是非常少見，加上為預售屋個案，自備款準備比較長，讓購屋族「先卡位慢慢繳」

楊倩琳提醒：近幾年全台灣房租逐漸攀高，如果是自住需求的建議「以買代租」提早下手，租金剛好繳房貸更能享受未來增值空間；如果置產客，除股票、債券，可考慮具有抗通膨、保值性的房地產，「都廳大院2」享有市政特區，未來科技園區帶來的就業人口效應大，擁有收租、增值機會，掌握原則讓用小錢滾出大錢，輕鬆一圓買房夢。