龍年置產攻略！台商返鄉熱 聰明佈局新北信義計畫區「都廳大院2」

文／ 簡伶恩 提供

經歷去年房市史上最強平均地權條例修法後，政府祭出刺激房市方案，推出新青安房貸，讓買氣強勁上升。如今龍年到來，究竟如何精明佈局，抓住這股房市變化契機？

觀察近年過年期間，不難發現台商返鄉過年購屋蹤影，台商如何巧妙運用資金、選擇適合的投資標的？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：近五年，出現了三大新興的投資族群，包括受到中美貿易戰影響的「台商返鄉族」，而受惠於AI議題、台商供應量連帶受惠，科技新貴分紅豐厚，催生出一群「科技新貴族」；此外，疫後股市表現優異，也誕生了「金融投資族」，讓房地產市場持續維持熱度。

位於新北信義計畫區的「都聽大院2」擁有台商重視的交通、捷運到家、水岸景觀多重優勢。 圖／都廳大院2 提供
位於新北信義計畫區的「都聽大院2」擁有台商重視的交通、捷運到家、水岸景觀多重優勢。 圖／都廳大院2 提供

首重交通便利 捷運站到家 水岸景觀
其中台商返鄉購屋需求的背後，部分是為自己退休生活準備，或者是為下一代置產，可以觀察到這些台商在國外打拚了大半輩子，為了給下一代留有根基，紛紛選擇回到台灣。由於很多人都是白手起家，因此他們對於房產的選擇特別講究。通常，他們會看好有區域發展潛力的地方，無論是自住還是投資，都會著重在便利性和未來增值潛力上。因此，交通便利、捷運站到家、水岸景觀等成為他們重視的因素。

專家建議考量房價，可以沿著捷運沿線尋找適合的標的。 圖／都廳大院2 提供
專家建議考量房價，可以沿著捷運沿線尋找適合的標的。 圖／都廳大院2 提供

張旭嵐提到自身經驗，當初自己買房主要是自住，因此將交通便利性、高生活機能性列為最大考量。而購屋族在選擇房子的時候，應先對購屋條件進行排序，如房價、通勤便利性、生活機能、區域發展等。這樣的排序方式不僅能節省時間，還不容易被話術、外在因素或言論的影響。

舉例來說，考慮到房價，與其在市中心花大錢購屋，不如沿著捷運路線擴散，在保持便利性的前提下，同樣的金額可以買到更大的坪數或更理想的房型。或者，省下來的資金可以用於裝潢，打造屬於自己理想的住所。

過年期間預料台商回國潮將進場搶購，購屋族也應該趁著這樣的機會，為龍年的購屋置產提前佈局。 圖／都廳大院2 提供
過年期間預料台商回國潮將進場搶購，購屋族也應該趁著這樣的機會，為龍年的購屋置產提前佈局。 圖／都廳大院2 提供

新北信義計畫區 增值可期
而針對台商關注的「新北信義計畫區」，他提及無論是自住、置產都相當適合，「新北信義計畫區」結合捷運、水岸景觀、大片的公園綠地，以及即將進駐的新北第二行政中心，結合便利性、舒適性、發展性等三大特點。對於自住來說，這裡擁有完善機能和便利交通；對於投資來說，可謂是房市的潛力股，增值空間十分可觀。

而唯一與新北第二行政中心同步開發的房市新星「都廳大院2」，位於新北信義計畫區的核心地帶，擁有廣闊的水岸景觀，匯聚市政中心、科技園區、軌道交通以及水岸、公園等多項利多。預計在過年期間將吸引更多歸國台商進場搶購，購屋族也應該趁著這樣的機會，為龍年的購屋置產提前佈局。

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