快訊

過年除舊布新！蘋果、三星鈦金屬手機清潔步驟曝光 這些禁忌恐傷機身

遭酸「嘴秋被打活該」 陳沂怒回擊：我就這德性不會改變

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

【重磅快評】外交事務雜誌點明台灣能源脆弱危機

聯合報／ 主筆室
台灣天然氣的儲備量又只有十一天，任何的風吹草動，立刻會引發斷氣危機。圖為中油台中液化天然氣廠的儲存槽。圖／聯合報系資料照片
台灣天然氣的儲備量又只有十一天，任何的風吹草動，立刻會引發斷氣危機。圖為中油台中液化天然氣廠的儲存槽。圖／聯合報系資料照片

權威的外交事務雜誌刊出「能源是台灣致命弱點」文章，這一論點並不新，外交事務雜誌要說的是「更」脆弱，指明中國開始干擾台灣的進口能源供應鏈，只要影響台灣進口能源補給，稍微一使力，台灣的能源供應立刻失序，不僅產業受影響，民生也難以維持。中國干擾台灣能源進口台灣當然有警覺，但外交事務雜誌點出來，極可能顯示局面惡化。

該雜誌明講，台灣的能源百分之九十七依賴進口，非核家園又是民進黨死抱的神主牌，剩下僅有的風電水自主綠能，不但比重低，而且供應進度明顯落後；抑制暖化、淨零排放的全球趨勢，能源供應大幅依賴進口天然氣，而天然氣全球搶氣的局面，台灣天然氣的儲備量又只有十一天，任何的風吹草動，立刻會引發斷氣危機。

天然氣的供應台灣大致分為期貨、現貨二途，期貨主要來自印尼、卡達、馬來西亞等國家，中油多年來建置了伏羲號系列運輸船，擔負期貨氣源進口的輸運任務，進口的航線也避免任何高風險路線，以分散航道確保天然氣順利抵台。這些年定期的伏羲運輸船大致可靠。

現況讓人憂心的是地球暖化愈為嚴重，各國的能源選擇都朝向低排碳能源，紛紛大幅增加天然氣的採購量，使得天然氣現貨市場搶得更凶，中國需求大，採購增幅更是驚人。天然氣現貨市場搶氣輸運的特色，是搶到貨後再去找運輸槽船，複雜性及困難度增加了進口到港的變數。

台灣現貨市場搶進天然氣難度更高，因為現有的永安、台中港接收站都在台灣海峽，冬天東北季風，夏天颱風等因素，讓運輸船即使到接收站，也還有泊靠問題，還要考慮潮汐，若潮汐無法配合，運輸船到港也無法卸載，讓一船天然氣海上漂。更糟的是不巧租船的船期到了，大海上演運輸船遭攔截也不稀奇。

外交事務雜誌沒有把中國可能的干擾手法講得明白，可以推知主要是干擾航道秩序，甚至不必有具體軍事行動，只要宣布航道所經之處將舉行實彈射擊，槽船勢必要避開禁航區。台灣天然氣儲備量只有十一天，看樣子中油得多好幾套劇本反覆演練才行。

天然氣

延伸閱讀

影／台南六甲大雨後路面冒泡 疑氣體外洩警消戒護

確保水電氣供應安全無虞 高市府邀集業者整備盤點

台中潭子一家3口一氧化碳中毒 父女嘔吐、母親口齒不清

中共取消M503航線飛行偏置措施 專家：具法律戰意味

相關新聞

【重磅快評】外交事務雜誌點明台灣能源脆弱危機

權威的外交事務雜誌刊出「能源是台灣致命弱點」文章，這一論點並不新，外交事務雜誌要說的是「更」脆弱，指明中國開始干擾台灣的...

戰時保命救援再升級 救災現場「現地輸血」突破法規限制

侷限空間救援是大型災難現場十分具有挑戰的一項任務，通常因為地形坍塌、建築物傾倒，造成只能在狹小的空間進行搶救作業。消防快搜醫療組成員根據狀況所需，必須進行輸液、插管、施打抗生素抑或是截肢等手段，協助長時間受困的民眾能夠以最快速度脫險，在這當中損害控制手術及「現地輸血」就成為決定患者是否能存活的關鍵。...

照片看歷史／1956年公共食堂小姐響應春節勞軍 發起敬軍花義賣競賽

1956年2月8日，為響應春節勞軍，台北市公共食堂發起敬軍花義賣活動，預定目標為2萬朵，收入新台幣20萬元，義賣還舉行競賽，參加的各酒家在電炬通明易於被人發現的地點，掛起一面敬軍花義賣競賽紀錄牌，按日記載女服務生的芳名賣敬軍花朵數和成績等，看看那位女服務生義賣的成績最佳，最有人緣，據估計這次參加敬軍花義賣競賽的女服務生為450多人，在這四百五多人的群芳譜上，誰義賣的花朵數最多，誰就可以奪魁，而成為群芳之秀，享受「敬軍之花」的美譽，取得軍友社及烹飪業公會的獎狀。...

蔣經國日記／想換駐美大使卻遭美國務院刁難 蔣經國曾怒稱美帝

美國在1978年12月與中華民國斷交，蔣經國在日記氣憤地用「美帝」形容美國對待我國的態度。蔣中正重病逝世前數年，早就提出預警，美國將有外交變化，蔣經國及早布局因應，調整駐美大使人選，鞏固對美關係，美方為了討好北京，不准蔣經國更換大使，不承諾台灣安全，處處干涉中華民國內政問題，讓蔣經國感覺受辱。

【尋找和平的關鍵】EP 16 隱形冠軍不隱形

多年來，台灣的經濟外銷，都是由無數中小企業撐起一片天。他們辛勤耕耘，默默奮鬥，並且自行改革創新，用一流的品質為台灣賺取外匯。社會上稱讚他們是「台灣的隱形冠軍」。 這群企業主努力帶領員工生產，卻也擔心兩岸情勢的負面發展是否讓這些企業隨時必須做停工或遷廠海外的準備？

影／春節輸運將至 陳建仁視察桃機並慰勉人員辛勞

行政院長陳建仁今天到桃園國際機場視察春節連假期間疏運辦理情形，同時視察旅客出境安檢區、入境非洲豬瘟手提行李查驗區、疾管署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。