【重磅快評】外交事務雜誌點明台灣能源脆弱危機

權威的外交事務雜誌刊出「能源是台灣致命弱點」文章，這一論點並不新，外交事務雜誌要說的是「更」脆弱，指明中國開始干擾台灣的進口能源供應鏈，只要影響台灣進口能源補給，稍微一使力，台灣的能源供應立刻失序，不僅產業受影響，民生也難以維持。中國干擾台灣能源進口台灣當然有警覺，但外交事務雜誌點出來，極可能顯示局面惡化。

該雜誌明講，台灣的能源百分之九十七依賴進口，非核家園又是民進黨死抱的神主牌，剩下僅有的風電水自主綠能，不但比重低，而且供應進度明顯落後；抑制暖化、淨零排放的全球趨勢，能源供應大幅依賴進口天然氣，而天然氣全球搶氣的局面，台灣天然氣的儲備量又只有十一天，任何的風吹草動，立刻會引發斷氣危機。

天然氣的供應台灣大致分為期貨、現貨二途，期貨主要來自印尼、卡達、馬來西亞等國家，中油多年來建置了伏羲號系列運輸船，擔負期貨氣源進口的輸運任務，進口的航線也避免任何高風險路線，以分散航道確保天然氣順利抵台。這些年定期的伏羲運輸船大致可靠。

現況讓人憂心的是地球暖化愈為嚴重，各國的能源選擇都朝向低排碳能源，紛紛大幅增加天然氣的採購量，使得天然氣現貨市場搶得更凶，中國需求大，採購增幅更是驚人。天然氣現貨市場搶氣輸運的特色，是搶到貨後再去找運輸槽船，複雜性及困難度增加了進口到港的變數。

台灣現貨市場搶進天然氣難度更高，因為現有的永安、台中港接收站都在台灣海峽，冬天東北季風，夏天颱風等因素，讓運輸船即使到接收站，也還有泊靠問題，還要考慮潮汐，若潮汐無法配合，運輸船到港也無法卸載，讓一船天然氣海上漂。更糟的是不巧租船的船期到了，大海上演運輸船遭攔截也不稀奇。

外交事務雜誌沒有把中國可能的干擾手法講得明白，可以推知主要是干擾航道秩序，甚至不必有具體軍事行動，只要宣布航道所經之處將舉行實彈射擊，槽船勢必要避開禁航區。台灣天然氣儲備量只有十一天，看樣子中油得多好幾套劇本反覆演練才行。