影／農業部檢驗皆未檢出 台糖梅花豬肉片屬單一個案
農業部今天上午舉行「台糖肉豬場擴大清查結果」記者會，由農業部次長杜文珍與畜牧司代理司長江文全說明，江文全表示：有鑑於豬肉為國人重要之民生消費必需品，為確保消費者食肉安全，農曆年前提高5倍肉品市場檢驗量，對全國20處肉品市場採樣檢驗，並回溯台糖公司來源豬場進行用藥稽查及採集豬血清、毛髮、飼料，以及同批肉品、業者自送肉品等檢體也均未檢出乙型受體素，加上今日公布之台糖其他在養肉豬場和飼料廠樣本，以及肉品市場檢測結果，累計至今日已達298件送驗樣本皆未檢出乙型受體素。
次長杜文珍表示：國內未核准西布特羅（Cimbuterol）為動物用藥品，該成分於國內主要作為實驗室檢驗乙型受體素標準品之一，國內迄今抽驗畜牧場豬隻血清、毛髮、飼料和同批肉品樣本結果，皆未曾檢出，研判台中市衛生單位檢出微量西布特羅的該包台糖公司梅花豬肉片屬於單一個案非系統性事件，至於該單一個案之可能發生原因，農業部將持續與衛福部會同專家及相關單位共同釐清，請國人安心選購國產豬肉，並將持續與衛生單位合作強化牧場端及市場端之監測，共同守護國人之食肉安全及權益。
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