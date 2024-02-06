台北區醫學中心8+2／一次看懂史上最難產評鑑爭議

相隔七年，原本預計去年12月公布的醫學中心醫院評鑑結果，時程一再延宕，今天終於由衛福部長薛瑞元揭曉。台北區的醫學中心將多出2家醫院，從現行8家，增加至10家。新增 2家分別為新店慈濟和雙和醫院，加上原本的萬芳醫院，形成「8＋2」。北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）則因為區域人口數增加，新增台大分院新竹醫院一家醫學中心。

什麼是醫院評鑑？對民眾就醫有何影響？聯合報元氣中心整理「醫院評鑑懶人包」，讓大家了解什麼是醫院評鑑，本次評鑑爭議所在，對民眾就醫有什麼影響？

●為何與上次評鑑相隔七年？

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年評鑑1次，而每200萬人口地區可設置1家醫學中心。原本依規定每4年執行1次醫院評鑑，因COVID-19疫情影響，暫緩實施。

●什麼是醫院評鑑？

早在1978年，衛生署（現升級為衛福部）與教育部為確保實習醫學生訓練品質，開始辦理教學醫院評鑑，之後為提升醫療品質，衛生署分別於1985、1988年辦理精神科醫院評鑑及醫院評鑑至今。

1999年，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會成立，開始接受衛生署委託辦理地區醫院評鑑，之後陸續新增區域醫院與精神科（含教學）醫院評鑑，2004年起辦理醫學中心評鑑，自此醫院評鑑全面性展開。醫院評鑑基準，早期為結構面的硬體設備，之後轉變為醫療照護執行的過程及結果。

醫院評鑑被視為品質提升工具，期能透過評鑑來確保醫療體系提供安全、有效、可信賴的照護，評鑑基準與評鑑制度也設法與國際趨勢接軌。

由於醫院評鑑的結果顯示各層級醫院是否符合標準，區域醫院可能因此晉升為醫學中心，反之醫學中心也可能因評鑑而降級，攸關醫療水準名聲，全國所有醫療院所都非常在乎醫院評鑑結果。

●為何許多醫院積極爭取成為「醫學中心」？

目前規定，每200萬人口地區可設置一處「醫學中心」，若該醫院分數達到醫學中心等級，但分數較低、名額已滿時，可稱「準醫學中心」，但仍屬於區域醫院。在12年評鑑結果公布之前，國內有3家準醫學中心，分別為衛福部雙和醫院、台北慈濟醫院及義大醫院。

能夠成為醫學中心，代表醫療水準與規模受到肯定。健保署長石崇良也指出，若區域醫院升格醫學中心，估計每年健保給付費用差異恐高達5000萬元至1億元。

健保給付受醫療院所層級影響，以住院診察費為例，醫學中心一床一天468點、區域醫院442點、地區中心398點。病房費則是醫學中心一床一天598點，區域醫院與地區醫院同為592點；若病人住院第一天就安排護理師協助照顧，健保給付病房護理費，醫學中心1027點、區域醫院905點、地區醫院850點。

●醫院升級醫學中心對民眾就醫的影響？

醫院評鑑的結果與醫療照護品質有關，可作為選擇就醫的參考；但因健保部分負擔制度，民眾看可能得多掏腰包， 原先習慣就醫的醫院若區域醫院升格為醫學中心，健保門急診和藥費部分負擔都將增加。

健保部分負擔依醫院層級不同，在門診基本部分負擔方面，未經轉診直接至醫學中心看診，部分負擔420元，若經 轉診，部分負擔170元；區域醫院未經轉診部分負擔240元，經轉診100元；在急診部分負擔方面，醫學中心750元，區域醫院400元。在門診藥品部分負擔，醫學中心和區域醫院的費用也高於地區醫院和診所。

●醫學中心有那些任務指標？

根據112年度醫學中心任務指標基準，醫學中心有五大任務：

1.提供重、難症及特殊疾病醫療服務，並具成效

2. 提升區域醫療水準並落實分級醫療

3. 卓越的醫療品質與病人安全

4.投入創新研發，帶動醫療健康科技發展

5.配合國家政策，肩負社會公益責任

●112年醫院評鑑爭議

1. 成績公布延宕

目前台北區（包含宜蘭、基隆、新北、台北、連江、金門）醫學中心名額為八家，現有台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、馬偕醫院（台北及淡水院區）、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院、亞東醫院。

去年傳出評鑑已有初步結果 ，台北慈濟醫院擠入醫學中心之列，原為醫學中心的萬芳醫院分數落後。但衛福部表示，分數非常接近，更因評鑑分數落差不大、鑑別力不足等，多次舉行專家諮詢會議。去年衛福部說明今年一月中旬公布評鑑結果，但直到二月，春節之前才公布。

2. 衛福部認為，評鑑鑑別力不足

衛福部長薛瑞元於一月中時受訪指出，由於此次評鑑醫學中心的成績都很接近，擔憂鑑別力不足，會再探討成績，但強調絕對不會重新評鑑或更改分數。

●未來醫學中心不再設定家數上限？

從2004年起辦理醫學中心評鑑至今20年，薛瑞元表示有些基準已不符時代，例如醫學中心任務指標過去要設有倫理委員會（IRB），但現在已是標配，已不適合作為指標。另外，醫學中心上限是否取消正在研議中，由於醫院都努力希望達標，成績愈來愈趨近，鑑別度低，利用家數限制是否有助醫療品質？必須討論。

衛福部今天步公布，去年12月成立醫院評鑑改革小組，就醫院評鑑制度進行盤點及全面檢視，研修重點著重醫療服務品質之主軸，提升評鑑基準鑑別度，研擬專任評鑑委員制度，加強評鑑基準與持續性監測指標連動。預計2年內訂出醫院評鑑基準初稿，並進行試評，3年後下一輪醫學中心評鑑正式上路。

衛福部強調， 將持續調整及研修醫院評鑑制度，讓醫院評鑑結果更貼近醫學中心應有之高度醫療及急重症病人醫療照護、教學訓練、醫學研究等功能，期許所有醫學中心均能發揮其功能角色。