失聯移工欠醫藥費 新住民立委麥玉珍：醫院應建收款機制

本報昨天專題報導失聯移工醫療成呆帳難追的議題。=@R越南@=a href='/search/tagging/2/新住民' rel='新住民' data-rel='/2/105083' class='tag'>新住民、新科立委麥玉珍回應說，她屢在各種機會向移工們說，來台應該好好工作、學技術，在各方面都有保障，甚至有機會留在台灣獲得身分證，但若是成了失聯移工，每天害怕被逮遣返，過著緊張的生活，連生病都沒有保障。

不過，麥玉珍也說，儘管失聯移工沒有健保，但依她的經驗，失聯移工雖欠了醫院錢，仍會設法籌錢還給醫院。像是有越南姊妹就曾為了中風鄉親在群組裡募款，最後募得20幾萬元，目的就是要還醫院的錢。

她說，目前在越南要看病都得先付錢，台灣的文化好，願意先搶救，而失聯移工平日賺得比一般移工多，且身邊仍有鄉親和朋友，醫院本身應該有機制，例如請失聯移工連帶保證，或是分階段請款，可避免醫療費最後成了呆帳。

麥玉珍說，她受邀去企業演講時，有些移工說來台工作12年，返鄉後年紀已大，擔心跟不上社會，她都坦誠的告訴移工們，來台灣可以學中文、技術，會比在越南或印尼的同胞學得更多，回去後，很多越南和印尼的台商都有需要人力。

她說，移工若是想留在台灣，台灣也有留才的相關規定，有機會轉換身分獲得身分證，成為台灣人，因此千萬不要成為失聯移工。因為，成為失聯移工不僅沒有健保，鄉親也難在各方面給予協助。有人說，若8萬失聯移工自行籌措醫療基金是否可行？她也認為並不可行，因為那會鼓勵更多人成為失聯移工。

麥玉珍也說，她能成為立委，對新住民是很好的啟示，代表大家只要努力，就有機會在台灣發展、生根。她殷切期盼行政院能成立「新住民委員會」能像客家、原住民委員會一樣，統一事權協助新住民，對新住民有更多保障，這也是遏止失聯移工愈來愈多之道。

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