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聯合報一周大事1/28~2/3
國內
31日：主計總處公布國內生產毛額（GDP）概估統計，去年全年經濟成長率下修為百分之一點四，創二○一○年、十四年來最差。
1日：第十一屆立法院正副院長出爐，由國民黨推派的「韓江配」順利當選。
2日：國產台糖安心豚冷凍梅花肉片被驗出含有不得檢出的瘦肉精「西布特羅」，也是近十年來首次查獲國產豬含瘦肉精。
國外
29日：美國科技富豪馬斯克在社群媒體Ｘ宣布，他共同創辦的神經技術公司Neuralink廿八日首度成功為一名人類患者植入大腦晶片。
29日：北約組織秘書長史托騰柏格在華府表示，支持烏克蘭不是做慈善，是投資北約的安全；他更兩度表示，發生在烏克蘭的事情，明天可能就發生在台灣。
1日：歐洲理事會主席米歇爾宣布，歐盟廿七國領袖一致同意五百億歐元（約台幣一點七兆元）援助烏克蘭方案。
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