聯合報一周大事1/28~2/3

昨天台北政壇最熱的話題就是綠白開撕，但全貌恐怕還掩蓋在政治煙塵底下。而一則出現在高雄地方版的新聞，卻讓我產生好奇。有市議員披露，高雄市政府前年把興達港附近廣達兩千多坪土地，租給業者設置光電停車場，從前年2月蓋好近2年，卻未開放停車，高雄市政府說，是為了配合海洋科技產業創新專區的發展，「日後」若有停車需求就會開放。開闢了停車場卻不開放停車，反而蓋光電板，高雄有暖男市長，沒想到連停車場也這麼「暖」。

2024-02-03 05:50