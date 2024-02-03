走了國光、來了綠電 彰化爭畫設國家級濕地

1955年2月2日，從大陳島疏散來台的第二批學生、軍眷、平民等男女老幼538人，由大陳軍友分社組長蘇醒率領，於當日上午8時45分乘我海軍205登陸艇到達基隆，台北、基隆兩市各民眾團體代表數百人在基隆4號碼頭熱烈歡迎，時任大陸救災總會祕書長方治、基隆市長謝貫一、運輸司令陳聲簧、港務局副局長章紹周等均到碼頭親自照料。...

2024-02-02 09:00