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走了國光、來了綠電 彰化爭畫設國家級濕地
國光石化開發案二○○八年選址彰化，遭居民和環團反對，二○一一年爭取總統大位的蔡英文總統曾到當地聲援，並稱立場不會因執政就跳票，如今走了石化，光電卻入侵。居民昨到立法院為濕地請命，批評蔡政府執政八年幾乎毫無進度。
彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，彰化海岸濕地約一點二萬公頃，是台灣最大最完整的泥粘質潮間帶，代表性物種多元，是沿海居民和野生動物賴以維生的糧倉，也是彰化漁業權區、一級海岸防護區及白海豚重要棲息地。
施月英表示，二○○九年，內政部營建署國家重要濕地評選小組決議為國際級彰化海岸濕地，但因涉及國光石化開發案（俗稱八輕），導致其法定身分懸而未決，二○一一年時任總統馬英九表態不支持開發而告終。
但施月英說，彰化海岸濕地在沒有妥善保育地位及管理辦法下，走了國光石化，現又遭受光電、風電威脅，要求彰化潮間帶禁設風光電，並盡速畫設彰化海岸國家濕地。
民進黨立委洪申翰認為，應先確立保護範圍和規範，再來討論再生能源進場問題，從生物多樣性、生態功能、歷史文化等面向進行專業科學評估。
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