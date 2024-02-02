快訊

淪為幫凶？華郵：俄羅斯武器製造商用「台灣工具機」製造武器

小跑步也來不及！彰化八旬夫婦斑馬線被員林客運撞上 1死1重傷影像曝光

又來！北韓發射多枚巡弋飛彈 距離上次僅隔3天

基本工資漲 網友嘆「最低薪仔」1111建議這樣「賺紅包」

文／ 1111提供

基本工資連續8年調漲，從今年1月1日起，月薪由新臺幣26,400元調整至27,470元，估計約有179萬名勞工受惠。但有網友在社群平台PO文感嘆，自己的薪水27,500元剛好超過基本薪資一點點，在得知基本工資調升後有絕望的感覺，因為「基本上跟領最低薪資差不多了」，還表示，薪水沒變，物價上漲，現在還多一個封號「領最低薪資的人」，大嘆「生活好難！」

圖／1111提供
圖／1111提供

不少網友紛紛留言勸原PO跳槽，「代表你隨便換個工作也不會領比現在少，可以安心轉職」、「其實現在很缺工的，找薪水高的公司吧！不要小看自己」；也有網友表示，隨著《最低工資法》通過，以後年年漲薪水，「不爽就直接換工作，不怕腳麻走不動」。

而根據1111人力銀行觀察2024年第一季人力需求現況，徵才與不徵才企業比例呈現五五波，目前急缺基層人力與中階技術人才兩大類型，又以「金融投顧/保險相關」、「資訊科技」及「餐飲/住宿」三大產業最求才若渴，合計在1111人力銀行釋出17萬3千多個工作機會。

另外1111人力銀行實踐社會責任，為台灣解決人才荒，同時鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，特地推出「找工作送1萬」活動，即日起投遞履歷，經通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1千元發財金，限量1,000名，額滿為止。1111人力銀行公關經理曾仲葳建議，有意轉換跑道的上班族，可以把握農曆年前後轉職旺季積極投遞履歷，「自己的紅包自己賺」，為自己開啟龍年職場新頁。

曾仲葳進一步表示，2023年金融三業稅前盈餘表現亮眼，獲利表現牽動人事版圖，加速招兵買馬；而資訊科技業AI題材一枝獨秀，具備相關領域的頂尖人才待價而沽。就算不具備前兩大產業的專業技能或證照，只要有服務熱忱，受到寒假及春節長假的消費旺季影響，餐飲及住宿等民生產業人力缺口加大，為了盡速補足缺工現況，願意提高薪資福利的企業比例也增加。根據1111人力銀行調查顯示，擺脫疫情影響，民生服務業2023年繳出漂亮成績單，以平均1.45個月的年終位居全產業第三高，成長幅度居全產業之冠，求職者若想脫離低薪陰霾，不妨多加參考。

相關新聞

未來一周天氣數變！冷氣團下周三襲台 除夕到初一最濕冷

未來一周台灣附近天氣系統變化相當快速，中央氣象署預報員謝佩芸表示，預計影響台灣的天氣系統有兩波，第一波是周日下半天到下周一，有鋒面通過，降雨狀況會比較廣泛；下周三開始，受到冷氣團和華南雲雨區的影響，到過年前這段期間預計會有比較濕冷的時期。

照片看歷史／1955年大陳疏散居民軍眷抵台 烈士妻逃難途中喜獲女嬰

1955年2月2日，從大陳島疏散來台的第二批學生、軍眷、平民等男女老幼538人，由大陳軍友分社組長蘇醒率領，於當日上午8時45分乘我海軍205登陸艇到達基隆，台北、基隆兩市各民眾團體代表數百人在基隆4號碼頭熱烈歡迎，時任大陸救災總會祕書長方治、基隆市長謝貫一、運輸司令陳聲簧、港務局副局長章紹周等均到碼頭親自照料。...

英國企業看好經濟前景 兩岸升至優先政策第二名

英國在台辦事處今公布最新年度英國企業調查（British Business Survey），英國企業期許台灣政府優先關注...

森林經營碳匯方法學預告 環部：後續尚待學者審議

為增加台灣本土自然碳匯計算基準，農業部設計森林經營碳匯方法學，並送環境部審查。環境部表示，1月底已預告方法學草案，後續仍...

國發會地方創生計畫 4年投入60億推5大工作重點

行政院長陳建仁今天在行政院會聽取「打造永續共好地方創生計畫」報告表示，該計畫由國發會、原民會、文化部、內政部、經濟部等1...

加速改善海砂屋、耐震不足建物 2月1日起開放報名輔導

國土署今天說，為協助持有海砂屋或耐震能力不足建物的所有權人，展開建物安全改善工作，2月1日起到4月30日開放報名參加都更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。