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2024新北文化走春 龍在一起玩透透

文／ 新北市政府文化局 提供

2024新北市文化局春節「文化走春-龍在一起‧吉龍舞春」活動，將新北市藝文場館圈在一起，規劃三大主題，2月3日至7日「好運吉祥龍總來」至新北藝文館舍參加活動即可獲得龍年限量特製紅包袋；2月11日至14日(初二至初五)「龍光煥發過好年」將有趣味走春拍貼巴士進駐十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、新北市美術館、林本源園邸、坪林茶業博物館、鶯歌陶瓷博物館七大場館，於館舍內文化商店消費就有機會獲得限量拍貼抵用券；「欣欣向龍走春趣」則由新北各藝文場館舉辦應景表演及活動，邀請民眾同樂。

十三行博物館邀請民眾親手製作筆記本。 圖／新北市政府文化局 提供
十三行博物館邀請民眾親手製作筆記本。 圖／新北市政府文化局 提供

今年「欣欣向龍走春趣」集結新北藝文館舍推出眾多年節活動，讓民眾過年走春不怕無處去。十三行博物館2月11日至14日(初二至初五) 配合全新「臺灣史前動物特展」，邀請民眾以臺灣動物造型的萌獸為圖樣，親手製作充滿年味喜氣的版畫筆記本，邀請紅鼻子馬戲團、萬花筒劇團等陣容帶來動物主題的表演；黃金博物館初二至初五還有拓印龍年圖案春聯、街藝表演，近日重新開幕的昇平戲院將於年節期間播放河洛歌子戲《戲弄傳奇》；鶯歌陶瓷博物館初三至初五除推出應景龍年的絹印、彩繪、親子DIY工作坊等體驗，初三、初四兩天還有魔術、馬戲秀；林本源園邸初二將有扯鈴街藝、「宋坤傳藝」舞獅，初三則由「圓劇團」帶來馬戲表演，初四推出羊毛氈織皂手作體驗、賀歲音樂會，初五壓軸登場深受民眾喜愛的易經流年批算。

林本源園邸喜洋洋羊毛氈織皂手作體驗。 圖／新北市政府文化局 提供
林本源園邸喜洋洋羊毛氈織皂手作體驗。 圖／新北市政府文化局 提供

淡水古蹟博物館初二至初五則邀民眾蒐集紅毛城、小白宮及滬尾礮臺的限定款淡古聯盟IP印章，海關碼頭則有親子恐龍騎乘充氣裝限量免費體驗，另外與特定藝術裝置合影還有機會獲得小禮物；新北市美術館初二至初五開放園區，推出印製開運籤詩的工作坊、含括文創和餐飲的散策市集，初二、初三還有默劇、小丑、偶戲、變裝皇后、爵士歌手等精彩演出；坪林茶業博物館初二、初三邀民眾來園區找尋藏匿的七龍珠、初四到初五參加好運一條龍都可參加抽獎。

淡水古蹟博物館海關碼頭有親子恐龍騎乘充氣裝限量免費體驗。 圖／新北市政府文化局 提供
淡水古蹟博物館海關碼頭有親子恐龍騎乘充氣裝限量免費體驗。 圖／新北市政府文化局 提供

茶博館新春期間初二、初三推出「七龍珠大冒險」。 圖／新北市政府文化局 提供
茶博館新春期間初二、初三推出「七龍珠大冒險」。 圖／新北市政府文化局 提供

陶博館大年初三、初四每天下午帶給民眾不一樣的精彩街藝演出。 圖／新北市政府文化局 提供
陶博館大年初三、初四每天下午帶給民眾不一樣的精彩街藝演出。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市文化局官方網站:https://www.culture.ntpc.gov.tw/

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