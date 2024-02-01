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過年紅包自己賺　1111找工作送1萬元開跑

文／ 1111提供

農曆春節將至，過年團聚除了吃年夜飯，包紅包也是重頭戲，有網友po文抱怨因為薪水比先生高，被公婆要求紅包要各給8萬8，連單身小姑也要包3萬6。文章短短幾天就有近5千人關注，有網友開玩笑要原po跟婆婆說「夢裡什麼都有」，也有人說「搶銀行比較快」、「把妳當提款機」，更有網友要原po放大絕「直接包報紙 要多厚就有多厚」，討論熱烈，當然也釣出不少網友討論過年給長輩的紅包應該包多少錢？

圖／1111提供
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步入職場後，許多上班族都面臨需要包紅包給長輩跟晚輩的壓力，根據1111人力銀行調查顯示，今年上班族領到的年終縮水了，但該給的紅包卻少不了，預算該怎麼規劃，讓上班族格外苦惱。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，紅包的金額除了依據親疏遠近，當然還要衡量自身的能力，通常給父母的紅包金額最高，從3600元到1萬6千元，給祖父母的紅包從3600元到6600元，當然一些帶有吉祥數字的金額像是6666元、8888元，都是很適合包給長輩的金額，可以視自身口袋的深度來調整。至於包紅包給晚輩通常會視年齡而有所不同，不同階段給不同金額的紅包，從600元到3600元不等。但如果是親戚、好友都有孩子要互包，建議先討論好紅包的價格，避免互相比較。

圖／1111提供
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對上班族來說，唯一可以期待的就剩下開工紅包了，一般來說開工紅包沒有金額的限制，也不分職務階級，紅包金額從200元到上千元都有，多數企業主喜歡用紅色的百元鈔來象徵喜氣。

曾仲葳表示，開工紅包主要取其吉利，代表照顧員工的心意，1111人力銀行為台灣解決人才荒，同時鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，特地推出「找工作送1萬」活動，上班族可以幫自己賺紅包，即日起於1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，推薦者也能領到1千元發財金，有意轉換跑道的上班族，可以把握年後轉職旺季積極投遞履歷。

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