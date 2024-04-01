回首7年照顧路 楊月娥：專業復能訓練 幫患者練武功

照顧臥床母親7年，楊月娥曾身心俱疲。 圖／楊月娥 提供

電視、廣播節目主持人楊月娥回想照顧癱瘓、臥病在床母親的那7年，因孝順的傳統觀念根深蒂固，她選擇自己在家照顧母親，曾讓各種複雜情緒一度壓得喘不過氣。起初，所有的起居、餵食等，都由看護或家人幫母親做，直到透過1966長照服務專線獲得長照專業服務及復能訓練等，才慢慢發現，「過去的照顧方式等同廢母親的武功，但訓練母親自己吃或願意動，反而是在幫她打通任督二脈。」

楊月娥說，母親一直患有糖尿病、高血壓，甚至疑似有失智症的徵兆，家人在勸說吃藥或就醫上煞費心思，卻因母親缺乏病識感，病情與自身情緒起伏不定，且時有不願就醫診治的狀況。直到2015年母親因感冒、發燒倒下，緊急送醫後，檢查才發現血糖飆高至800，腎臟、心臟衰竭，經歷氣切及多次治療救回一命，卻面臨須長年臥床的結果。

楊月娥透過1966長照專線，替母親申請長照服務。 圖／李清宇 攝影

「媽媽倒下後，誰要帶回家照顧？」楊月娥說，當時哥哥提到要將母親送住宿機構，「我生氣的拍桌子」，但這股怒氣不只是誰負責照顧的問題，還有多年來，楊月娥對母親的埋怨，「從小家中的資源都在哥哥身上，他怎能說送住宿機構？」

當下楊月娥的老公安慰她「我們帶回家照顧吧」，這句話雖化解了所有人的尷尬，卻也開始了漫長的照顧之路。

楊家的照顧安排，初期是先請台籍看護協助，後續則以外籍看護來銜接。不過，照顧工作不是件簡單的事，例如母親會對她們宣洩情緒，有時坐在輪椅上故意往下滑，讓看護及楊月娥花很多力氣將她扛起，或經常比出想死的手勢等等，對他們來說，在日常生活照顧之餘，也要付出心力去處理彼此的情緒問題，母女間皆承受了龐大的壓力。

為了解決母親臥床導致身體功能下降的問題，楊月娥的哥哥請來專業人員幫母親復健，費用不低，但一對一的服務讓母親產生極大壓力，因而喊停，但楊月娥並沒有放棄協助母親復原的機會。

在2017年時，楊月娥同步面臨二女兒罹患血癌住院，讓她幾乎遭受體力與情緒的崩潰，但她知道自己必須更加堅強，並開始積極向外尋求協助。母親倒下的第3年左右，有次楊月娥擔任弘道老人福利基金會主持工作，輾轉得知可透過1966長照服務專線申請長照服務。

在經過長照人員的專業評估且與家屬細心的討論，楊月娥後來替母親提出長照復能服務的需求，她說，專業人員會利用讓母親玩抓綠豆等遊戲，針對大小肌肉進行不同訓練，而進食與吞嚥照護服務則是在評估建議下，為了減少嗆咳的發生，而幫助母親進行專業指導與訓練。

長照專業服務說明。 圖／聯合線上 製圖

起初不懂為何需要幫母親進行進食及吞嚥照護與指導，後來才知道，讓母親能維持咀嚼及飲食的能力，不僅可以維持足夠營養，減少食物進入氣管的可能外，能夠以口進食這件事，也幫母親獲得許多尊嚴，「媽媽在過世前都還能自己吃東西」，楊月娥驕傲地說。家人原本採取餵食方式，但在專業建議下，訓練母親嘗試拿起湯匙、筷子吃東西，「動作很慢沒關係，但只要能多動都是好的，避免快速地退化。」

「不問不會知道有哪些資源，只能拿自己體能去拼」，楊月娥認為，第一時間面臨家人生病倒下且需要長照服務時，家人會非常慌張，例如要去哪裡找長照服務？她以過來人經驗建議可多利用政府資源。

走過因母親及女兒生病的難熬時期，楊月娥慶幸自己放下心結。 圖／李清宇 攝影

回首照顧之路，楊月娥說，如果重新回到當時，她希望自己更有智慧，不要花太多時間在與手足計較或爭吵誰錢付的多？誰照顧的多？當自己的心解放，所有的事情也更順心。此外，她也提醒當面臨家人有長照需求時，除了盤點家庭可以動用的人力外，應立即透過1966長照服務專線獲得協助，或利用「衛生福利部長照專區」網站(https://1966.gov.tw/LTC/mp-207.html)查詢，讓長照服務資源能及時滿足失能失智個案照顧需求，紓解家屬的照顧壓力。

長照服務懶人包

圖／聯合線上 製圖

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