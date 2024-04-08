即使失智也仍是一家人 劉建良：要對付的是疾病，不是病人
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位於台北市聯合醫院和平婦幼院區的北市聯醫失智症中心，明亮的招牌一掃失智症陰鬱，笑臉迎人的劉建良主任醫師，也讓病家更有勇氣面對疾病挑戰。
台灣於2018年成為高齡社會，推估2026年進入超高齡社會，65歲以上老年人口占比達21%。在放眼望去是步履蹣跚的老年人社會，「可能每5位85歲以上老年人，就有1人被診斷為失智症。」劉建良說，屆時老年人從343萬人增加為486萬人，不僅只是罹病人數的增加，更連帶影響每個失智症家庭。根據流行病學統計，罹患失智症病程平均約8到10年，「其實最短可能3年，最長15年」劉建良說，自從2017年「長期照顧十年計畫2.0」開辦後，民眾搜尋長照資源較從前方便，更認識失智症，提早確診，病程超過10年並不少見。劉建良更舉例，有位女病人68歲確診、86歲過世，病程長達18年，當老師的女兒，從一邊上班一邊照顧、到退休後持續照顧母親，最後圓滿送走母親。
然而漫長的病程，伴隨失智症狀的各項表現，也帶來龐大照護壓力。劉建良總苦口婆心地對家屬說，失智症輕症時，可能一天20%時間不認得人、發脾氣；但80%時間是清醒正常，「家人就應珍惜病人清醒時間，不要放大發病時的行為，因為病人自己也不願意生病。」期盼以此鼓舞照顧者，盡可能正向面對照護難題。
由於失智症是不可逆的病程，會由輕症、中症轉到重症，「有逾6成病人都會出現情緒及行為症狀 (BPSD)」劉建良指出，這些症狀以焦慮、妄想和躁動最常見。
舉例來說，一般人如果忘記關爐火或忘了鎖大門，想到的同時便能處理好，但失智症病人一天卻會檢查好幾次爐火和大門，反覆地認為自己沒有關好，這種坐立難安的焦慮感常常讓病人覺得自己快瘋了！
對於照顧者而言，病人莫名懷疑家人或看護偷竊他的錢財，或當病人有尿失禁、便秘或焦慮，只會躁動不安卻不能完整表達時，也常常讓照顧者不知道如何是好。尤其，為了避免出現嚴重妄想吵鬧或暴力行徑的重度失智症者傷人或自傷，而不得不將其約束在床上時，彷彿也將許多家屬的心一併束縛住地感到無助、痛苦與不捨。「病家要對付的是失智症這個病，不是病人！」劉建良很感慨地說。
要延緩失智症病程惡化的速度，盡可能延緩演變至重症的進程，國內外各研究文獻指出，失智症病人需要「社會處方箋」，也就是盡量讓他們接觸與學習運動、藝文、志願服務、閱讀、教育、就業、食物、綠色植物、資訊與電腦科技等各式領域相關事務，藉此維持日常生活與人際互動。
透過舉辦「社會處方箋」相關活動，讓病人上台表演拿手才藝、重現過往長才，往往讓觀眾驚訝：「他是失智者嗎？」劉建良常對家屬和他的醫療團隊說：「病人是我們的老師！」
劉建良團隊也設立LINE群組，目前已有數百名成員，包括專業醫療人員、病人、家屬，即使照顧者「畢業」（被照顧者離世）了，仍留在群組，為新加入的病家提供過來人經驗。
不僅如此，劉建良補充，家人出現疑似失智症，可以在醫院的神經內科或精神科就醫協助確診；一旦確診，經由全國失智症共同照護中心專業人員協助，依病況輕重到失智據點、巷弄長照站、日照中心、團體家屋或住宿機構等予以照顧；另外個案家屬也可透過失智據點、家庭照顧者支持服務據點或加入相關病友團體，由過來人分享他們的心路歷程與照顧方法，對延緩病人病況惡化，以及照顧者獲得心理支持，舒緩照顧壓力，皆很有助益。
政府長照服務所闢建的全國失智症共同照護中心，已由10多家至現在116家，由專業人員為每位病人連結資源及擬訂個別化照顧需求，更讓家屬感到貼心。
在超高齡社會正步步來襲，每個人都可能成為照顧者或被照顧者，而長照服務已經準備好接住每一位需求者了：民眾若有失能失智照顧需求，可利用手機或市話撥打「1966長照專線」，或至「衛生福利部長照專區」網站(https://1966.gov.tw/LTC/mp-207.html)，搜尋失智照護、失智照護與服務資源，從疑似罹病、極輕度到重度階段，皆可找到對應病人及照顧者所需的相關服務資源。
失智症十大警訊圖表，如下：
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