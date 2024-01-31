四接環評 台電申請展延至7月底

基隆協和電廠四接環評何時召開，備受關注，環境部環保司長蔡孟裕表示，前天收到台電申請展延公文，主要為回覆專家學者現勘意見需要時間，預計展延六個月至今年七月卅一日止。

協和電廠更新改建案，主要是將協和電廠既有四部燃油機組拆除，改為新建二部總容量二六○萬瓩以下的燃氣複循環機組，並填海造陸興建天然氣接收站（四接），但環團擔憂恐活埋珊瑚、趕走保育類綠蠵龜及玳瑁等。

台電原規畫填海造陸廿九點八公頃，以設置四接，後縮減至十八點三公頃（二點○版本），但數度闖關環評失敗，因此再縮減至十四點五公頃（三點○版本），並將填海區東移至LNG卸收站港池內，但航港單位擔心基隆港有滅港疑慮；去年五月廿五日召開第五次環評初審，但因環團抗議中斷，七月七日再召開延續會議，卻爆發環委無預警換會議室的黑箱事件。

蔡孟裕說，由於新舊環評委員於去年交接，因此去年九月底及十二月十二日邀新任環委現勘，並要求台電今年一月底前回覆委員意見並補正，廿九日收到台電公文稱為回覆環委現勘意見需時間，申請展延六個月，最遲今年七月底前須回覆，待台電補正相關資料後，將盡速召開會議。

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