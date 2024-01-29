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新國會臉譜／林倩綺允文允武 駕帆船、開直升機都難不倒她

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
國民黨不分區立委林倩綺是帆船運動愛好者，去年還考上沿岸船長的證照。圖為她在陸地上的雙體帆船上，擺出平衡船體動作。圖／林倩綺提供
國民黨不分區立委林倩綺是帆船運動愛好者，去年還考上沿岸船長的證照。圖為她在陸地上的雙體帆船上，擺出平衡船體動作。圖／林倩綺提供

國民黨不分區新科立委林倩綺是留美音樂博士，也是允文允武的才女，精通法文、西班牙語，還有乘風破浪膽識，具備帆船裁判及教練資格，擅長游泳、潛水、鐵人三項、網球，甚至學開直升機，她自信地說「追求卓越是我的興趣」。

56歲林倩綺父親是台東成功鎮阿美族醫師，母親是國中體育老師，外婆家在澎湖，父母相當重視教育，林倩綺是家中長女，另有2個妹妹。林倩綺在高雄完成國小、國中階段，高中讀新北市私立光仁中學。大學進入東吳音樂系，主修鋼琴、低音大提琴，之後赴美取得音樂藝術碩博士學位。

林返台後在輔英科大、南華大學執教，在前縣長楊秋興主政的高雄縣時期任文化局長，2011年受邀出任新北市文化局長，2013年轉任原民局長。林表示，她不喜歡一成不變生活，不怕挑戰，享受四處征戰的成就感。

林未婚，灰色西裝外套下是黑白撞色襯衫，慣用後背包，展現俐落風格，談起學習帆船等話題，林說得眉飛色舞。2月1日新立委報到那天，林倩綺將邀2位波蘭友人走紅地毯，林提到，因為體驗西班牙「聖雅各之路」朝聖旅程，結識來自世界各國朋友，她期許自己能成為奧運選手等級帆船運動員，駕駛帆船展開「聖雅各路福爾摩沙線」。

長期在教育領域奉獻熱情，又具備原住民族群身分，林倩綺對國內原住民專班有不同想法，她說，許多人認為原住民就是擅長唱歌、舞蹈，停留在早期刻板印象，反而框架原住民下一代發展的多元性。

林倩綺熱愛水上活動，對親海、敬海議題也有關懷，她認為，台灣是海洋國家，長期以來行政主導專業是一大盲點，她主張競技體育普及化、社會體育專業化，才能讓海洋活動有更多可能性。

新科立委林倩綺來自學術界。記者許正宏／攝影
新科立委林倩綺來自學術界。記者許正宏／攝影
國民黨不分區立委林倩綺曾是新北市文化局長、新北市原民局長，也曾擔任高雄縣文化局長，行政經驗豐富。記者李成蔭／攝影
國民黨不分區立委林倩綺曾是新北市文化局長、新北市原民局長，也曾擔任高雄縣文化局長，行政經驗豐富。記者李成蔭／攝影
國民黨不分區立委林倩綺曾是新北市文化局長、新北市原民局長，也曾擔任高雄縣文化局長，行政經驗豐富。記者李成蔭／攝影
國民黨不分區立委林倩綺曾是新北市文化局長、新北市原民局長，也曾擔任高雄縣文化局長，行政經驗豐富。記者李成蔭／攝影
國民黨不分區立委林倩綺相當獨立、有膽識，曾走過「聖雅各之路」，一路從法國走到西班牙。圖／林倩綺提供
國民黨不分區立委林倩綺相當獨立、有膽識，曾走過「聖雅各之路」，一路從法國走到西班牙。圖／林倩綺提供
國民黨不分區新科立委林倩綺是留美音樂博士，她自信地說「追求卓越是我的興趣」。記者許正宏／攝影
國民黨不分區新科立委林倩綺是留美音樂博士，她自信地說「追求卓越是我的興趣」。記者許正宏／攝影
國民黨不分區新科立委林倩綺是留美音樂博士，她自信地說「追求卓越是我的興趣」。記者許正宏／攝影
國民黨不分區新科立委林倩綺是留美音樂博士，她自信地說「追求卓越是我的興趣」。記者許正宏／攝影
國民黨不分區立委林倩綺多才多藝，談起學習帆船的經驗，神情豐富。記者許正宏／攝影
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原住民 體育

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