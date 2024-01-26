新北文化走春龍在一起‧吉龍舞春迎春好運攏作伙

新北市副市長朱惕之(左五)今出席2024新北文化走春-龍在一起‧吉龍舞春記者會。 圖／新北市政府文化局 提供

2024適逢生肖龍年，新北市政府於春節期間推出「文化走春-龍在一起‧吉龍舞春」活動，並延續2023台灣設計展精神，將新北市藝文場館圈在一起，邀請市民朋友創造新北春節「攏在一起‧錢都有餘」的回憶。

新北市副市長朱惕之表示，今年文化走春邀請知名設計師宋政傑，運用文字設計專長，以聚攏環繞之龍的概念呈現「龍在一起」意象，象徵新年人人團圓，福氣聚攏而來的吉祥涵義；同時「吉龍舞春」以吉龍在春天舞動，祝福龍年順利豐收、平安幸福。此外，文化局規劃三大主題活動，以「好運吉祥龍總來」贈送以龍年限量紅包袋；以「龍光煥發過好年」打造初二至初五期間進駐7大場館之走春拍貼巴士；以「欣欣向龍走春趣」於新北藝文場館辦理應景表演、手作課程，歡迎民眾參加。

新北市副市長朱惕之(右)今(26)日與文化局長張䕒育(左)一同體驗走春活動。 圖／新北市政府文化局 提供

「好運吉祥龍總來」配合「龍在一起‧吉龍舞春」主題設計之專屬紅包組，特別規劃圖樣能互相拼接之設計特色，呼應「一起」、「相聚」的主題，也讓民眾收到龍年紅包意涵龍年財運暢旺，賺大錢也能存到錢。民眾在2月3日至2月7日期間至新北各館舍參與活動，即可獲得限量龍年特色紅包袋1組。而「龍光煥發過好年」將復古巴士結合近年蔚為風潮的拍貼機，於2月11日至2月14日(初二至初五)期間進駐新北五館一園及新北市美術館，邀請市民好友使用拍貼機將美好的記憶印製成照片留念，車內將有各館限定主題視覺畫框供民眾選擇。另民眾只要在走春巴士駐館當日，於該館文化商店消費，不限金額可獲得1張免費拍貼體驗券，各館限量60張。此外，民眾只要參加新北7大館舍臉書粉專之拍照打卡活動，即可獲得龍趣味標語貼紙1份，各館還有線上抽獎送特色文創禮品。

2月11日至2月14日(初二至初五)期間走春拍貼巴士將進駐文化局7大場館。 圖／新北市政府文化局 提供

「欣欣向龍走春趣」由各博物館提供年節DIY體驗，例如十三行博物館邀請民眾以神獸與十三行出土考古文物為圖樣，親手製作充滿年味喜氣絹印吉祥畫；黃金博物館拓印春聯活動，壓印龍年特別圖案印章在春聯紙上。鶯歌陶瓷博物館自初二起辦理一系列Q萌龍工作坊課程，而林本源園邸推出喜洋洋羊毛氈織皂手作體驗，及龍耀林園-燈籠手作體驗課程。淡水古蹟博物館則辦理集章活動，邀請民眾尋找隱藏於紅毛城、小白宮及滬尾礮臺的淡古聯萌可愛圖章，蓋上2024年福氣滿滿的圖案做收藏；新北市美術館首次推出年節「樂作作」活動，於年節開園期間舉辦隨到隨作工作坊，印製開運籤詩或御守，帶領民眾年節期間享受手作療癒的幸福。

「好運吉祥龍總來」配合「龍在一起‧吉龍舞春」主題設計之專屬紅包組，特別圖樣。 圖／新北市政府文化局 提供

熱鬧有趣的2024「龍在一起‧吉龍舞春」新春活動即將展開，相關活動資訊請參考新北市文化局官方網站:https://www.culture.ntpc.gov.tw/「新北市文化局」粉絲專頁:https://www.facebook.com/e7summer

新北文化局將復古巴士結合近年蔚為風潮的拍貼機。 圖／新北市政府文化局 提供

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