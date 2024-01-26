大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年以來是高端白領菁英爭相置產的聚落。

究竟大直為何有不墜身價？不動產業者指出，大直吸引國際大型企業進駐，逐漸形成國際化特點，進而形塑成「新富聚落」，隨著企業主也在大直置產，帶動大直傲視信義計劃區，躍升成為台北市的國際級生活版圖。

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從近期企業最愛的置產區域來看，商仲業者統計2017年至2022年的北市辦公室交易實價揭露紀錄，發現以大直交易金額最高，近5年累積超過160億元，其次則是敦化南、北路商圈。商仲業者指出，大直與北市市中心僅一橋之隔，加上商圈內有美麗華百貨、近期落成的忠泰樂生活等大型商場，多間米其林摘星餐廳群聚，生活機能完整外，建商也看好大直發展潛力，華固、大陸、宏泰、虹光、良茂等大型建商都進場開發頂辦產品，在傳統金融辦公商圈的敦化南路二段、松江路的辦公大樓屋齡偏高下，也推升大直受到多數企業主喜愛。

再從住宅來看，台北市單價最貴路段也落在大直，植福路近一年住宅平均單價約每坪211.2萬元。房仲業者表示，大直離塵不離城的優良居住環境，備受高端消費族群的青睞，而區域內指標豪宅社區林立，以「西華富邦」為例是大直豪邸代表作之一，平均總價高達3億元以上，豪宅的加持也推升了此路段的房價。

事實上，大直得天獨厚的交通優勢，成為快速竄升為豪宅聚落的關鍵，大直鄰近松山國際機場，車程十分鐘就能快速抵達國門，且串連國道方便到外縣市，同時大直也有完善的捷運系統，台北市通勤也相當便利。此外，大直聚落具有都市計畫概念，是台北市的少有的重劃區，無論在街道與規劃都較傳統市區具有優勢，以環境來說，大直前擁繁華、後擁綠意，精英客層首選。

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大直豪宅遍立，國際級地段高端客群爭相搶進，但目前區域推案產品稀少，且動輒數億元的百坪豪宅並非人人都能負擔，因此，大直中小坪數產品一直是炙手可熱的物件，通常推出後都能吸引超高詢問度，以近期將推案的「大直稙光」規劃成稀有精品小宅，在億元級別的區段該案總價具有相當優勢，尚未正式公開已吸引內科科技新貴詢問。

「大直稙光」由鴻基建設所打造，值得一提的是，鴻基建設由多年建築經驗專家力所成立，董事長侯秉奇出身建築世家、在國揚集團擁有豐富經歷;而總經理李宗達更是具備30年地產實務經驗、善長土地開發及全案管理，在完善的團隊擘劃下，一棟國際精品建築由然而生。以「大直稙光」來說，該案全數無地主戶、純住宅、零店面，住宅環境單純，產品規劃17、23、28坪，以精品建築的特色及五心服務，吸引科技新貴出手置產。

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