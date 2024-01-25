A20興和特區 稀有微型商辦吸引置產客目光

近年台商積極回流，讓廠辦與商辦市場極為熱絡，其中又以桃園成為各大企業鎖定的區域，根據「投資台灣三大方案」資料顯示，桃園市獲投資金額全國第一，桃園也因應台商對於商辦、廠辦需求，提出中壢工業區擴大計畫，目前中壢工業區總面積433公頃，進駐率已達97%，桃園市政府預計在既有的中壢工業區北側設置擴區一、二期基地，引進電子零件、機械、金屬等製造業。

不僅中壢工業區，桃園青埔也吸引不少科技業者進駐，像是全球筆記型電腦電池組最大供應商新普科技就以5億餘元購置於桃園高鐵青埔特區之辦公室，而過去台灣人壽也曾砸下63億元「打包」知名氣密窗大廠錦鋐企業位於桃園青埔的廠辦大樓，穩定招商收租。

中壢工業區佔地433公頃，年產值上看4,377億元。 圖／海悅廣告提供

微型商辦需求增 低基期房價搶進商仲業者表示：桃園為國門之都，加上地點優勢，銜接台北與新竹，自然是許多科技工業大廠回台設點的首選，而壽險業者砸錢購買商辦，也是評估好長期穩定的租金收益，加上未來增值潛力，才會吸引入主。

不僅科技大廠進駐，磁吸效應下，下游廠商也積極尋找相關辦公室，也讓不少建商鎖定商業不動產開發。商仲業者表示進一步提到：商辦需求除了相關產業鏈外、新創公司等自用需求，另一龐大商機是來自於網紅、自媒體、電商的竄起，加上桃園低基期房價，讓微型商辦跟著翻紅，成為目前置產客、自用客戶搶進的目標。

商業型態轉變，微型商辦成房產新興焦點。 圖／海悅廣告提供

宏普序時代 A20指標位於機捷A20興和特區的「宏普序時代」就是一例，該案規劃住宅與事務所產品，其中微型商辦受到不少自用客、長期置產客青睞，A20興和特區位置正處於青埔與中壢的接縫帶，區段位置條件佳，該案距機捷A20站僅160公尺，走路3分鐘內就能抵達，鄰接全台唯一貫穿北北桃機場捷運，搭上機捷，無論是到桃園國際機場、青埔轉乘高鐵、中壢轉乘台鐵、或是到雙北都相當便利。

以規劃面來看，「宏普序時代」位居重劃區內核心地段，基地3,065坪，樓層規劃地上23層，逾600坪私人中庭花園，逾千坪綠覆，規模為重劃區之最，而事務所產品樓高4.6米，採首付48萬起即可入主的方案，讓不少具有前瞻性的自用、置產客趨之若鶩。

再者，全案規劃1,025戶戶別，試以單戶2.5人計算，屆時將有2,500人以上之人口入住，對於區域本身之商業能量有一定支撐，再加上捷運軌道經濟，商業價值必將大幅提升。

宏普序時代佇立興和特區核心地段，擁有絕佳發展價值。 圖／海悅廣告提供

買微型商辦 輕鬆當房東商業不動產業者分析：目前中壢商辦租金行情每坪約為800-1200元，且多數是老舊的商辦，加上大中壢地區微型商辦極為稀有，使得上市公司宏普建設的個案，甫公開即吸引不少買氣。

以置產角度來看，置產客多數認為：購入商業不動產收租相對於住宅而言更加穩定，購買商辦穩當房東反而是最佳選擇。

業者表示：過去重劃區推案經驗來看，首推幾案是最具價格優勢的，「宏普序時代」為「興和特區」第二個個案，價位仍屬親民皆段，且整體價格與青埔A18,A19站周邊相比較低；上市品牌建商宏普建設品質佳、品牌力強也是購屋族買單的關鍵；而產品競爭力上，「宏普序時代」一般事務所規劃小坪數及4米6挑高格局、加上低首付條件，不僅幫助SOHO族輕鬆圓夢，也讓看好該區發展的置產客戶積極入主。

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