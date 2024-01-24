臺中開發這區最看好，烏日前竹區徵深具優勢

烏日前竹地區區段徵收範圍。 圖／臺中市政府地政局提供

烏日絕佳區位優勢 聚焦未來長期發展臺中市烏日區近年發展堪稱中部最聚焦的新興熱區，擁有罕見的高鐵、台鐵、捷運、國道1號高速公路、中投公路及環中路匯聚樞紐區位優勢，除了緊鄰臺中市都會核心，15分鐘內車程更擴及草屯、彰化生活圈，大型投資案亦持續進駐帶動烏日迅速發展，而最受矚目的整體開發案就是臺中市政府正在辦理中的烏日前竹區段徵收，該案以打造現代化水岸宜居環境為主軸，貼近民眾需求，串聯水岸綠地，打造優質宜居環境。

根據臺中市政府民政局人口管理統計平台資料，烏日區人口增加率在臺中市各行政區當中名列前茅，更連續12年人口呈現正成長，普遍看好北側已成熟的高鐵特區、烏日九德地區區段徵收及烏日前竹地區區段徵收，整體打造高鐵門戶副都心格局，有著密不可分的重要角色，未來可望為烏日區再添更多新移入人口。

高鐵臺中車站區段徵收(臺中高鐵特區)成功帶動烏日發展。 圖／臺中市政府地政局提供

打造井然有序的現代化都市環境與生活機能烏日前竹地區區段徵收開發面積為110.71公頃，前竹地區因臨旱溪河道地勢低窪排水不易，過往颱風雨季常受淹水所擾。原臺中縣政府早在民國91年發布實施「擴大及變更烏日都市計畫（第三次通盤檢討）案」，指定以區段徵收辦理開發，臺中市政府於107年11月完成區段徵收公告，克服40年來當地發展受限，成為縫合臺中烏日與南區的最後拼圖。

烏日前竹地區區段徵收整體開發，朝向低密度建築規劃、妥善區域整體排水渠道與道路網絡系統及營造永續生態環境目標，規劃有55.22公頃的住宅區用地、46.21公頃的公共設施用地、7.69公頃的商業區用地，更完整規劃公園、園道、學校、兒童遊樂場等公共設施，值得留意的該案住宅用地佔整體比例約有50%，未來可望成為優質水岸住宅景觀聚落。

烏日前竹地區區段徵收開發後模擬圖。 圖／臺中市政府地政局提供

攜手地方民意八大安置計畫保障地主權益臺中市政府秉持環境共好、與民共好、地利共好的理念推動開發建設，工區內有3株百年茄苳老樹，其中2株傍依而生，且樹幅成蔭，過往為當地里民稱為夫妻樹，為農忙閒暇之餘乘涼交流之共同記憶。辦理過程中採納地方希望保留意見，讓歷史文化能歷久延續。為避免樹木移植風險，予以原地保留並配合辦理都市計畫個案變更程序送內政部審議，現場則將樹木妥善保護，讓老樹維持在原始棲地生長。此外同時保留在地信仰中心-天后宮，並規劃成休憩園區，盼當地共同記憶能永續傳承。

工區內百年茄苳老樹臺中市政府予以原地保留。 圖／臺中市政府地政局提供

臺中市政府地政局局長吳存金表示，為紓解因區段徵收對生活造成的衝擊，本著「安置地主優先顧」原則，共規劃8大安置措施分別有，社會住宅安置、臨時中繼住宅安置（全國首創）、合法建物原位置保留、優先分配安置土地、一分配戶一住宅單元、特別救助金、房租補助費及二、三級產業安置。考量區段徵收工程期間安置對象的臨時居住需求，並爭取開發作業時效，市府選擇徵收範圍內的適當區域興建合法臨時建物供安置戶申請使用，落實居住權與生存權的保障。

全國首創優先分配安置土地預配方案，平行作業縮短時間共創雙贏吳局長進一步指出，因辦理過程中涉及都市計畫個案變更審議期程，市府為順應民意盡早進行安置土地配地作業，經全部安置對象向市府提出申請預配方案，配合修訂「臺中市烏日前竹地區區段徵收安置土地抽籤暨分配作業要點」，於112年12月21日完成辦理安置土地抽籤暨配地作業，共計34戶安置戶配得土地，讓配地行政作業與都市計畫程序雙軌進行，讓安置戶提前配得土地後可先行規劃建築，儘快回到原來熟悉的環境居住。

烏日前竹地區區段徵收辦理安置土地抽籤暨配地作業情形。 圖／臺中市政府地政局提供

吳局長特別強調，烏日前竹地區區段徵收是在地鄉親殷切期盼40年的重要開發案，地政團隊莫不全力以赴，從規劃、安置措施、基礎工程皆有創新措施並屢獲獎項肯定，在在顯示出地政團隊的用心，後續工程更將如期如質完成，共同打造幸福宜居大臺中。(臺中市政府地政局 廣告)

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