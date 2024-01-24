臺中市地政便民服務網站，查詢您的地政資訊一把罩！
地政大小事，一站就搞定！臺中市政府地政局為提供市民更便捷、快速的地政業務查詢資訊，建置「臺中市地政便民服務網站」將市民朋友經常辦理的地政業務、相關資訊整合在網站平台中，民眾只要上網手指一點就通，地政便民服務即可無遠弗屆！
臺中市政府地政局表示，地政便民服務網站具有直觀設計介面，讓使用者一目瞭然，簡單易懂，可以快速找到欲查詢的主題內容。網站平台具登記、測量、地價、登記規費、複丈規費、案件辦理進度E手掌握等六大類別功能，在個別分類下，除了可查詢案件進度之外，相關的便民資訊如面積換算、公告現值與公告地價…等，都能一站搜羅，有助於辦理房地業務需求的民眾快速獲取相關資訊，對於不動產經紀業者、地政從業人員或是對不動產有興趣的市民，提供相當實用的地政資訊查詢服務平台。
對於地政從業人員如有多件業務處理需求，可利用地政便民服務網站上的「案件辦理進度E手掌握」，輸入統編及收件年字號，按下查詢後，顯示該權利人、義務人、申請人、代理人及複代理人在查詢期間內於各所送件之案件辦理情形，輕鬆掌握業務進度。
此外，地政便民服務網站不受人、時、地的限制，以往可能受限於辦公時間內才能人工查詢，造成許多不便，如今線上服務平台即可隨查隨知，使用過的民眾都說讚不絕口。
地政局指出，「智慧地政，地利共生」為臺中市政府地政局的發展願景，建置開發地政便民服務網站是地政局對市民服務不斷改進和提升的承諾，從地政出發，為市民創造更先進、人性化的宜居臺中城。
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