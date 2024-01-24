第14期美和庄市地重劃區成就嶄新北屯 打造國際級運動城市
臺中第14期美和庄市地重劃區占地403.89公頃，多項前瞻建設讓14期成為萬眾矚目焦點，而全臺第一座普立茲克建築大師隈研吾所設計的巨蛋場館也即將在14期重劃區誕生，將臺中推向世界舞台，成功塑造出國際級運動城市形象。
14期重劃區坐落範圍包含北屯區與西屯區，北以環中路為界，東以30M-8計畫道路與潭子區為鄰，西接水湳地區，南迄大連路，整體呈ㄇ字型分佈，包圍著11期重劃區。臺中市巨蛋體育館即位在14期西北側，與東北側的臺中洲際棒球園區串連一氣，營造出整體區域的運動休閒氛圍。而74號快速道路的崇德匝道、潭子匝道皆與14期相連接，加上國道一號、國道四號豐潭段匯集於此，形成四通八達的交通網路。洲際棒球場與巨蛋體育館兩座國際級運動場館，打造14期重劃區成為北臺中門戶，與全臺、全世界的朋友們以球會友，歡迎各界蒞臨臺中。
國際棒球盛事之一的世界棒球經典賽，今年(2023年)在臺中洲際棒球場與東京巨蛋、美國鳳凰城大通體育場、美國邁阿密龍帝霸公園球場等四個場地舉行，其中臺中洲際棒球場共有十場賽事、總計超過11萬名觀眾進場，中華台北隊主場賽更是幾近滿席，一萬九千名觀眾同聲喝采，讓全世界看見中華健兒的優異表現，也成為行銷臺中城市的第一站。
而臺中巨蛋體育館占地有6.9公頃，包含一座可容納1.55萬人的主場館與副場館之外，更規劃有戶外景觀設施、教學訓練空間、商業空間與兒童遊樂場，多元設施空間更貼近市民生活，實現聯合國永續發展目標SDGs中的第三項目標：確保及促進各年齡層健康生活與福祉。
此外，14期重劃區還具有綠覆、水文、文教等多面向的前瞻基礎規劃，其中水湳生態公園與麻園頭溪河道整合規劃，平時具有休憩賞景、自行車道功能，遇雨季汛期還有滯洪池的防洪功能，除了綠地之外，河岸濕地的鳥類、魚類生態也相當豐富，是都會中難能可貴的世外桃源，成為臺中新興宜居聚落。
14期重劃區西側銜接水湳經貿園區，東側延伸機捷特區，帶狀連接成為北屯黃金廊道，依照區域特性個別發展出不同的城市定位，讓擁有30萬人口的北屯區展現全新樣貌，共創大臺中榮景。
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