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你家陽台補登了嗎 舊建物不可不知

撰文／ 陳秋娟

您的住家是屋齡超過40年、設置有陽台的舊建物嗎？透過向轄區地政事務所申請陽台補登記就能合法增加產權面積，使房屋現況與登記資料一致，提升老屋身價，未來遇到危老都更、買賣移轉時也會更有利，攸關民眾自身財產權益千萬不能忽視。

陽台坪數補登記能讓老屋身價提升，民眾不可不知。 圖／臺中市政府地政局提供
陽台坪數補登記能讓老屋身價提升，民眾不可不知。 圖／臺中市政府地政局提供

臺中市政府地政局吳存金局長指出，由於我國建物測量法規自民國71年8月12日內政部訂定「建物測量辦法」後，陽台才開始辦理測繪登記。因而在民國71年8月12日之前已取得使用執照，並辦妥建物第一次測量與登記的建物，陽台並不在測繪登記標的內，因此建物所有權狀裡沒有出現陽台坪數，造成房屋坪數「縮水」。如今，可透過陽台補登記方式讓陽台坪數合法登記在所有權狀裡，還原建物的實際狀況。

根據內政部不動產資訊平台統計數據，112年第三季臺中市住宅買賣移轉筆數，屋齡在40~50年間的交易有697筆，屋齡50年以上的有151筆，合計848筆交易佔全市22.75%，顯示出屋齡40年以上的住宅交易仍相當頻繁，民眾若及時將闕漏的陽台坪數合法補登記，當買賣移轉時更能真實呈現房屋價值，保障財產權益。

臺中市屋齡40~50年的老屋交易佔全市22.75%。 圖／臺中市政府地政局提供
臺中市屋齡40~50年的老屋交易佔全市22.75%。 圖／臺中市政府地政局提供

臺中市政府地政局為便利民眾更清楚了解相關辦理流程，將陽台補登記簡化為五步驟：一、由房屋所有權人(或代理人)向地政事務所申辦案件。二、載明「陽台」之竣工平面圖與位置圖辦理轉繪。三、通知申請人到所確認成果圖。四、登記作業。五，核發新權狀。處理期限約15個工作日即可完成。

辦理陽台補登所需準備的文件包括：建物測量及標示變更登記申請書、建物所有權狀正本、使用執照、竣工平面圖及位置配置圖(圖上需載有「陽台」)、身分證影本及印章、門牌整編證明等。相應費用包括測量轉繪費每建號1000元；謄本費一張15元；登記費以建物每平方公尺造價乘以千分之2計算；書狀費每張80元。詳細準備文件與流程可從臺中市政府地政局網站陽台補登記網頁查詢

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