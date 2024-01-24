快訊

文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

LINE免費貼圖11款來了！新年吉祥話「龍來運轉」爽用半年 這款還能永久使用

土地使用要合法 永續經營靠你我

撰文／ 陳秋娟

永續發展是全球一致目標，其中保育土地永續利用，確保生物多樣性，並防止土地劣化，更被聯合國列為SDGs核心目標之一，不可再生的土地資源攸關地球生物存續、氣候變遷與生態平衡，惟有靠你我合法使用土地，才能達到永續發展的目標。

為促進土地及天然資源之保育利用，人口及產業活動之合理分布，以加速並健全經濟發展，改善生活環境，增進公共福利，我國訂定有「區域計畫法」作為土地使用之法令依據；非都市土地應依照「非都市土地使用管制規則」實施管制，依使用計畫劃定為特定農業區、一般農業區、工業區、鄉村區、森林區、山坡地保育區、風景區、國家公園區、河川區、海域區、特定專用區等11種使用分區，並編定為甲種建築用地、乙種建築用地…等19種使用地，並透過各種使用地類別進行非都市土地使用管制。

保育土地永續利用，確保生物多樣性，並防止土地劣化，被聯合國列為SDGs核心目標之一(臺灣美麗山川示意圖)。 圖／臺中市政府地政局提供
保育土地永續利用，確保生物多樣性，並防止土地劣化，被聯合國列為SDGs核心目標之一(臺灣美麗山川示意圖)。 圖／臺中市政府地政局提供

惟區域計畫法自民國63年訂定以來，經常為人詬病係按「現況」編定，缺乏「計畫」之導引，導致土地脫序使用，農地違規使用情形日益嚴重。再加上民國98年莫拉克風災重創台灣，小林部落滅村事件，喚醒台灣社會對於氣候變遷所帶來的威脅，以及無法再漠視上位國土規劃的空缺等議題，故行政院再次將國土計畫法草案函送立法院審議，後續於民國105年審議通過公布國土計畫法，並於107年4月30日公布全國國土計畫。在國土計畫法及全國國土計畫的指導原則下，各縣市的國土計畫也在110年4月30日公告實施，各縣市政府現正積極辦理國土功能分區分類及使用地劃設作業，預計將於114年4月30日公告實施，屆時區域計畫法將不再適用，正式進入國土計畫時代。

臺中市政府地政局提醒民眾善加運用「158空間資訊網」，了解土地的使用分區及正確合法使用(農作或農田示意圖)。 圖／臺中市政府地政局提供
臺中市政府地政局提醒民眾善加運用「158空間資訊網」，了解土地的使用分區及正確合法使用(農作或農田示意圖)。 圖／臺中市政府地政局提供

目前國土計畫土地使用管制相關規定仍在研議中，但不論是在區域計畫時代或是國土計畫時代，對於土地使用均有相當的規範，臺中市政府地政局吳存金局長提醒民眾，欲進行土地的開發利用前，應先查明土地屬於何種使用分區或使用地類別，再進一步了解相關的容許使用項目。臺中市政府地政局開發「158空間資訊網」，鼓勵民眾可透過「158空間資訊網」，在綜合定位功能中查詢土地使用分區等訊息，以免誤觸相關法令。

圖／臺中市政府地政局提供
圖／臺中市政府地政局提供

隨著科技的發達，目前中央積極透過衛星影像拍攝土地使用變異點，通報公所查報及縣市政府的裁罰，以期遏止土地違規使用。再加上民眾知識水平的提升及對於自身周遭環境的關注，致使土地違規使用檢舉案件日益增加。依照區域計畫法第21條規定，土地違規使用之罰鍰金額處新臺幣6萬元至30萬元，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。未來進入國土計畫時代，係以國土功能分區分類進行土地使用管制，除維持土地使用管制違規部分裁處新臺幣6萬元至30萬元之罰鍰以外，進一步就違反國土功能分區分類之土地使用行為，裁處新臺幣30萬元至500萬元的罰鍰。臺中市政府地政局再次提醒民眾善加運用「158空間資訊網」，了解土地的使用分區及正確合法使用，不僅可以保障自己的權益，更可以達到土地永續發展的目標。(臺中市政府地政局 廣告)

相關新聞

照片看歷史／首位中南美副元首訪台 陳誠設宴招待玻利維亞副總統伉儷

1961年1月25日，玻利維亞共和國時任副總統雷欽夫婦搭日本航空公司客機，自東京抵台，作為時六天的訪問。雷欽副總統所乘之客機，降落台北松山軍用機場時，我時任副總統陳誠夫婦及政府各部會首長數十人，在機場歡迎。 雷欽副總統著大衣，戴禮帽，其夫人穿淺藍色大衣，雷欽夫婦下機時，陳副總統夫婦曾迎至座機旁邊，陳副總統夫人並以大蝴蝶蘭花一朵，親為雷欽夫人佩於胸前。雷欽副總統與陳副總統握手時，表示看到他國家的國旗在機場飄揚及如此盛大之歡迎場面，至欣快與光榮。...

外交小尖兵授旗 將赴澳洲、紐西蘭等地參訪

外交部舉行第20屆外交小尖兵代表團出訪授旗儀式，授旗給2023年選拔活動優勝隊伍，前三名分別為台北市私立復興實驗高級中學...

要斷交了？吐瓦魯財長：選後重新審視與台灣關係

台灣邦交國吐瓦魯26日舉行全國大選，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係，並補充說該國選民希望國際社會在氣候變遷和發展方面提供更多財政支持。 諾魯上周宣布斷交並轉與北京建交後，台灣在全球僅剩12個邦交國。潘恩紐過去曾任諾魯的經濟顧問，他今天的發言是首次有吐瓦魯議員表示該國可能放棄與台自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。

施明德辭世 紐時：投身反對運動為民主奉獻一生

前民進黨主席施明德上週病逝，享壽83歲。紐約時報今天訃告稱他畢生為台灣民主奮鬥，曾為此坐牢逾20年，之後在前總統陳水扁執...

台灣有1000萬人看抖音就是滅亡之時！政府管理「沒態度」很危險

中國短影音軟體「抖音」（國際版TikTok）在全球風行，不少人都有被一段段影音洗腦的經驗，資深演員陳慕義直言，當短影音「input」資訊倍放到腦袋裡，來不及消化時又繼續往下 一個，人腦其實無法這麼快速地把資訊變知識，如此下去，無形中就會一直被洗腦。

臺中地政金光閃閃 金檔、金質雙冠

臺中市政府地政局金光閃閃、得獎連連！有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」，臺中市地政局累計勇奪八金，2023年第20屆「金檔獎」由清水地政事務所抱回，再度為臺中地政團隊爭光，更象徵臺中地政團隊持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。