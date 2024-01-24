土地使用要合法 永續經營靠你我

永續發展是全球一致目標，其中保育土地永續利用，確保生物多樣性，並防止土地劣化，更被聯合國列為SDGs核心目標之一，不可再生的土地資源攸關地球生物存續、氣候變遷與生態平衡，惟有靠你我合法使用土地，才能達到永續發展的目標。

為促進土地及天然資源之保育利用，人口及產業活動之合理分布，以加速並健全經濟發展，改善生活環境，增進公共福利，我國訂定有「區域計畫法」作為土地使用之法令依據；非都市土地應依照「非都市土地使用管制規則」實施管制，依使用計畫劃定為特定農業區、一般農業區、工業區、鄉村區、森林區、山坡地保育區、風景區、國家公園區、河川區、海域區、特定專用區等11種使用分區，並編定為甲種建築用地、乙種建築用地…等19種使用地，並透過各種使用地類別進行非都市土地使用管制。

保育土地永續利用，確保生物多樣性，並防止土地劣化，被聯合國列為SDGs核心目標之一(臺灣美麗山川示意圖)。 圖／臺中市政府地政局提供

惟區域計畫法自民國63年訂定以來，經常為人詬病係按「現況」編定，缺乏「計畫」之導引，導致土地脫序使用，農地違規使用情形日益嚴重。再加上民國98年莫拉克風災重創台灣，小林部落滅村事件，喚醒台灣社會對於氣候變遷所帶來的威脅，以及無法再漠視上位國土規劃的空缺等議題，故行政院再次將國土計畫法草案函送立法院審議，後續於民國105年審議通過公布國土計畫法，並於107年4月30日公布全國國土計畫。在國土計畫法及全國國土計畫的指導原則下，各縣市的國土計畫也在110年4月30日公告實施，各縣市政府現正積極辦理國土功能分區分類及使用地劃設作業，預計將於114年4月30日公告實施，屆時區域計畫法將不再適用，正式進入國土計畫時代。

臺中市政府地政局提醒民眾善加運用「158空間資訊網」，了解土地的使用分區及正確合法使用(農作或農田示意圖)。 圖／臺中市政府地政局提供

目前國土計畫土地使用管制相關規定仍在研議中，但不論是在區域計畫時代或是國土計畫時代，對於土地使用均有相當的規範，臺中市政府地政局吳存金局長提醒民眾，欲進行土地的開發利用前，應先查明土地屬於何種使用分區或使用地類別，再進一步了解相關的容許使用項目。臺中市政府地政局開發「158空間資訊網」，鼓勵民眾可透過「158空間資訊網」，在綜合定位功能中查詢土地使用分區等訊息，以免誤觸相關法令。

圖／臺中市政府地政局提供

隨著科技的發達，目前中央積極透過衛星影像拍攝土地使用變異點，通報公所查報及縣市政府的裁罰，以期遏止土地違規使用。再加上民眾知識水平的提升及對於自身周遭環境的關注，致使土地違規使用檢舉案件日益增加。依照區域計畫法第21條規定，土地違規使用之罰鍰金額處新臺幣6萬元至30萬元，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。未來進入國土計畫時代，係以國土功能分區分類進行土地使用管制，除維持土地使用管制違規部分裁處新臺幣6萬元至30萬元之罰鍰以外，進一步就違反國土功能分區分類之土地使用行為，裁處新臺幣30萬元至500萬元的罰鍰。臺中市政府地政局再次提醒民眾善加運用「158空間資訊網」，了解土地的使用分區及正確合法使用，不僅可以保障自己的權益，更可以達到土地永續發展的目標。(臺中市政府地政局 廣告)

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