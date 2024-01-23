自辦補償有查核，民眾權益好安心

臺中市政府地政局全國首創針對自辦市地重劃區重劃會所查定之土地改良物或墳墓拆遷補償數額建立查核機制，讓自辦重劃業務更加公開透明，更獲頒臺中市政府「廉能透明獎」佳作獎。地政局以保障民眾權益為出發點自主性提出「自辦重劃補償費」查核機制，成為「陽光地政」的最佳典範。

臺中市政府地政局創新措施「自辦重劃補償費查核機制」流程圖。 圖／臺中市政府地政局提供

地政局指出，自辦重劃涉及專業法令規範，且攸關地主財產權益甚鉅，其中關於重劃範圍應行拆遷的土地改良物或墳墓應予補償，惟補償數額依法僅由理事會查定提交會員大會審議通過，並無行政機關審查機制，以致於屢屢發生拆遷補償費受質疑，使土地所有權人財產權益受損、耗費司法訴訟成本等衍生問題。

有鑑於此，臺中市政府為加強對於自辦重劃業務之監督功能，重劃會辦理補償費查定程序須符合流程：一、查估人員名冊備查，二、補償資料應經不動產估價師簽證，並經監事會或專業第三人書面及實地驗收。三、補償成果完成備查。同時為確保土地改良物或墳墓拆遷補償查定作業與所送資料一致，於今年四月增訂「土地改良物補償資料驗收查核表」標準作業格式，由監事會或專業第三人簽證查核，確認資料無誤後送交地政局審查，確保補償數額正確性，並加強維護所有權人或墓主之財產權益。

臺中市政府地政局創新措施「自辦重劃補償費查核機制」榮獲112年廉能透明獎-一般參賽類-。 圖／臺中市政府地政局提供

市地重劃的主要目的在於促進都市整體建設，使土地所有權人共享開發利益，因而重劃過程中的土地改良物或墳墓拆遷補償、工程施工、土地分配都應力求公正、透明、合法。臺中市地政局首創「自辦重劃補償費」查核機制，自實施以來防弊成效顯著，更提升市民對市政的信賴感，今年臺中市政府在全台地方政府施政滿意度調查中勇奪第一，身為市政團隊之一的地政局與有榮焉！

未來地政局將持續以智慧地政、地利共生為願景目標，逐步實現各項幸福方案，促進土地開發利用，在行政業務方面務求透明化，用陽光地政成為最受市民信賴的廉能臺中。

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