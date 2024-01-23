快訊

文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

LINE免費貼圖11款來了！新年吉祥話「龍來運轉」爽用半年 這款還能永久使用

金牌公共工程在臺中！ 設計、品質雙肯定

撰文／ 陳秋娟

金牌工程在臺中！臺中市政府地政局榮獲第24屆「國家建築金獎」三座獎項肯定，連同此次已是臺中市地政局蟬聯三度獲獎，除了鼓勵地政團隊辦理市政事務秉持高效與品質之外，更代表著臺中市公共建設不斷進化與共融，持續為市民打造幸福宜居城市！

臺中市公共建設不斷進化與共融，持續為市民打造幸福宜居城市！（照片為13期重劃區） 圖／臺中市政府地政局提供
臺中市公共建設不斷進化與共融，持續為市民打造幸福宜居城市！（照片為13期重劃區） 圖／臺中市政府地政局提供

本屆3座公共建設優質獎中，規劃設計類1件「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」，施工品質類2件，包括「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」及「臺中市第13期市地重劃工程整合標」；另「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」更在全台20案公共工程中榮獲首獎肯定，對團隊有著莫大的鼓舞作用。

獲得施工品質首獎的「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」，在徵收範圍內涵蓋一座歷史40年的臺中天后宮，是當地民眾的信仰中心，市府考量兼顧地方發展與信仰需求，在區段徵收過程中將廟宇建物原地保留，並藉由串聯兒25、廣6等開放空間結合天后宮之廟埕廣場，打造在地宗教文化意象景觀休憩空間，新舊建設並存，維繫在地情感連結，廟方與地方民眾直呼：有拜有保庇！

「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」區內臺中天后宮建物原地保留。 圖／臺中市政府地政局提供
「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」區內臺中天后宮建物原地保留。 圖／臺中市政府地政局提供

「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」獲得「國家建築金獎」施工品質首獎。 圖／臺中市政府地政局提供
「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」獲得「國家建築金獎」施工品質首獎。 圖／臺中市政府地政局提供

另外，獲得「國家建築金獎」施工品質優質獎的「臺中市第13期市地重劃工程整合標」，去年也獲得「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類優質獎肯定，由於13期重劃範圍內含有麻糍埔及番婆庄遺址與舊南屯溪文化景觀等重要資產，市府團隊以市地重劃、文化景觀先行的前瞻理念，調整都市計畫保存文化資產，包括新設園道與箱涵橋，橋樑設計採用對遺址影響最小的環境共融作法，結合南屯溪景觀意象；園道工程也保留3株珍稀老樹，以圓環繞道而行，提供民眾大樹休憩空間，兼顧城市發展與環境永續。

市地重劃與區段徵收都是為了城市建設、地方繁榮，必要的基礎規劃工程不可少。 圖／臺中市政府地政局提供
市地重劃與區段徵收都是為了城市建設、地方繁榮，必要的基礎規劃工程不可少。 圖／臺中市政府地政局提供

而「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併」則是整合旱溪排水整治工程，並規劃含有水岸田園意象的兩座景觀橋樑：「稻粒形橋」與「蘆竹葉形橋」，同時兼具功能性與地景景觀。

地政局指出，市地重劃與區段徵收都是為了城市建設、地方繁榮，必要的基礎規劃工程不可少，即使面臨缺工、缺料的大環境挑戰仍要以優質規劃設計與施工品質為市民打造完善的公共建設，感謝評委給予獎項肯定，鼓勵團隊繼續為臺中市民創造更宜居的生活環境。

相關新聞

照片看歷史／首位中南美副元首訪台 陳誠設宴招待玻利維亞副總統伉儷

1961年1月25日，玻利維亞共和國時任副總統雷欽夫婦搭日本航空公司客機，自東京抵台，作為時六天的訪問。雷欽副總統所乘之客機，降落台北松山軍用機場時，我時任副總統陳誠夫婦及政府各部會首長數十人，在機場歡迎。 雷欽副總統著大衣，戴禮帽，其夫人穿淺藍色大衣，雷欽夫婦下機時，陳副總統夫婦曾迎至座機旁邊，陳副總統夫人並以大蝴蝶蘭花一朵，親為雷欽夫人佩於胸前。雷欽副總統與陳副總統握手時，表示看到他國家的國旗在機場飄揚及如此盛大之歡迎場面，至欣快與光榮。...

外交小尖兵授旗 將赴澳洲、紐西蘭等地參訪

外交部舉行第20屆外交小尖兵代表團出訪授旗儀式，授旗給2023年選拔活動優勝隊伍，前三名分別為台北市私立復興實驗高級中學...

要斷交了？吐瓦魯財長：選後重新審視與台灣關係

台灣邦交國吐瓦魯26日舉行全國大選，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係，並補充說該國選民希望國際社會在氣候變遷和發展方面提供更多財政支持。 諾魯上周宣布斷交並轉與北京建交後，台灣在全球僅剩12個邦交國。潘恩紐過去曾任諾魯的經濟顧問，他今天的發言是首次有吐瓦魯議員表示該國可能放棄與台自1979年以來的外交關係，轉向支持北京。

施明德辭世 紐時：投身反對運動為民主奉獻一生

前民進黨主席施明德上週病逝，享壽83歲。紐約時報今天訃告稱他畢生為台灣民主奮鬥，曾為此坐牢逾20年，之後在前總統陳水扁執...

台灣有1000萬人看抖音就是滅亡之時！政府管理「沒態度」很危險

中國短影音軟體「抖音」（國際版TikTok）在全球風行，不少人都有被一段段影音洗腦的經驗，資深演員陳慕義直言，當短影音「input」資訊倍放到腦袋裡，來不及消化時又繼續往下 一個，人腦其實無法這麼快速地把資訊變知識，如此下去，無形中就會一直被洗腦。

臺中地政金光閃閃 金檔、金質雙冠

臺中市政府地政局金光閃閃、得獎連連！有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」，臺中市地政局累計勇奪八金，2023年第20屆「金檔獎」由清水地政事務所抱回，再度為臺中地政團隊爭光，更象徵臺中地政團隊持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。