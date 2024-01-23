金牌公共工程在臺中！ 設計、品質雙肯定

金牌工程在臺中！臺中市政府地政局榮獲第24屆「國家建築金獎」三座獎項肯定，連同此次已是臺中市地政局蟬聯三度獲獎，除了鼓勵地政團隊辦理市政事務秉持高效與品質之外，更代表著臺中市公共建設不斷進化與共融，持續為市民打造幸福宜居城市！

臺中市公共建設不斷進化與共融，持續為市民打造幸福宜居城市！（照片為13期重劃區） 圖／臺中市政府地政局提供

本屆3座公共建設優質獎中，規劃設計類1件「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」，施工品質類2件，包括「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」及「臺中市第13期市地重劃工程整合標」；另「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」更在全台20案公共工程中榮獲首獎肯定，對團隊有著莫大的鼓舞作用。

獲得施工品質首獎的「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」，在徵收範圍內涵蓋一座歷史40年的臺中天后宮，是當地民眾的信仰中心，市府考量兼顧地方發展與信仰需求，在區段徵收過程中將廟宇建物原地保留，並藉由串聯兒25、廣6等開放空間結合天后宮之廟埕廣場，打造在地宗教文化意象景觀休憩空間，新舊建設並存，維繫在地情感連結，廟方與地方民眾直呼：有拜有保庇！

「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」區內臺中天后宮建物原地保留。 圖／臺中市政府地政局提供

「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標」獲得「國家建築金獎」施工品質首獎。 圖／臺中市政府地政局提供

另外，獲得「國家建築金獎」施工品質優質獎的「臺中市第13期市地重劃工程整合標」，去年也獲得「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類優質獎肯定，由於13期重劃範圍內含有麻糍埔及番婆庄遺址與舊南屯溪文化景觀等重要資產，市府團隊以市地重劃、文化景觀先行的前瞻理念，調整都市計畫保存文化資產，包括新設園道與箱涵橋，橋樑設計採用對遺址影響最小的環境共融作法，結合南屯溪景觀意象；園道工程也保留3株珍稀老樹，以圓環繞道而行，提供民眾大樹休憩空間，兼顧城市發展與環境永續。

市地重劃與區段徵收都是為了城市建設、地方繁榮，必要的基礎規劃工程不可少。 圖／臺中市政府地政局提供

而「臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併」則是整合旱溪排水整治工程，並規劃含有水岸田園意象的兩座景觀橋樑：「稻粒形橋」與「蘆竹葉形橋」，同時兼具功能性與地景景觀。

地政局指出，市地重劃與區段徵收都是為了城市建設、地方繁榮，必要的基礎規劃工程不可少，即使面臨缺工、缺料的大環境挑戰仍要以優質規劃設計與施工品質為市民打造完善的公共建設，感謝評委給予獎項肯定，鼓勵團隊繼續為臺中市民創造更宜居的生活環境。

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