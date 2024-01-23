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文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

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產權憑證電子化 產權確認更便利

撰文／ 陳秋娟

地政業務便利再升級，辦理不動產移轉登記不用再稅捐機關、地政事務所兩邊跑，自今年10月1日起，辦理不動產移轉只要完成網路申報地方稅，或提供國稅局納稅證明書案號，免附紙本文件即可在地政事務所一站辦理，不動產所有權狀還可線上產製「電子產權憑證」，省時便利又環保。

臺中市政府地政局吳存金局長指出，以往民眾辦理不動產買賣移轉登記，需先經過稅捐繳納流程，包括房地合一稅、遺產稅、贈與稅等分屬地方稅與國稅課徵範疇，增加洽公往返的手續與時間。因而財政部與內政部地政司共同合作推行「不動產移轉一站式服務」，於111年7月1日已率先開辦網路申報土地增值稅或契稅，完稅後向地政事務所申辦不動產移轉登記時，得免附完稅紙本文件；今年10月1日起再將遺產稅、贈與稅也納入不動產移轉一站式服務中，民眾辦理贈與或繼承登記時，只需提供證明書案號供地政事務所查驗，簡化辦理程序且減少紙本文件，落實智慧地政。

此外，吳存金局長進一步指出，自今年1月1日起，不動產所有權狀也可利用線上產製「電子產權憑證」，供第三方查驗，不但可降低紙本權狀遺失的風險，還具有輔助確認權狀真偽的功能。民眾可上網至電子產權憑證系統入口網，利用自然人憑證、工商憑證登入系統，取得電子產權憑證的QR Code，快速安全且免收費，憑證效期為三天。

民眾可多利用線上產製「電子產權憑證」，省時又便利。 圖／臺中市政府地政局提供
民眾可多利用線上產製「電子產權憑證」，省時又便利。 圖／臺中市政府地政局提供

什麼情形會用到電子產權憑證呢？臺中市政府地政局說明，民眾欲租屋時需向房東確認房屋所有權人確為本人；或是辦理銀行貸款時，證明自己是擔保不動產所有權人；以及委託地政士辦理不動產案件，佐證自己為權利人，都可利用電子產權憑證，手機一機在手即可查驗，權狀謄本不外露，電子產權憑證與實體憑證雙重保障。

為因應智慧化潮流，地政業務持續創新便民服務，如不動產移轉一站式服務、電子產權憑證等E化措施，利用網際網路免除來回奔波之苦，中市地政局盼民眾多加利用，共同迎向數位大未來。

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