農地要農用，合法使用免煩惱

電影《看見臺灣》讓我們看見臺灣的美麗山川，但也看到了人們的開發行為對環境所造成的破壞和傷害，再次喚醒國人對於土地資源保育與開發的省思。在臺中市非都市土地面積佔全市土地面積76%，其中以農業用地所佔比例最多，農業用地作為農業使用，不但能確保我國農糧實力，亦可達環境的永續經營。在農業用地上作合法農業使用，才能保障自身權益，盼國人共同守護咱的土地、咱的臺灣。

土地合法使用，讓臺灣美麗山川常存。 圖／臺中市政府地政局提供

近來頻傳有農地違規使用之新聞，故中央政府為加強保護國土，除運用衛星監測國土變異情形，亦透過提高衛星變異點監測通報頻率，通知公所加強查報並命地方政府依區域計畫法第21條加強查處，以期達即時遏止農地違規使用目的。

地政局吳存金局長提醒，農地興建廠房、堆置土石、經營砂石場、超商等都不是農業用地合法使用之用途，若經檢舉或變異點通報，經查證違規事實及違規行為人後，將依區域計畫法第21條處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得限期變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。除罰鍰外，恐影響日後土地移轉時之稅賦。因此，呼籲民眾務必多加注意，以免影響自身權益。

圖／臺中市政府地政局提供

此外，民眾若不清楚自己持有的土地是否為農業用地，可上網搜尋臺中市政府158空間資訊網，在綜合定位功能中輸入土地行政區、地段、地號，點選分析就可知道是否為農業用地；或者前往臺中市地政便民服務平台，點選登記類項下的非都市土地使用分區查詢。若不知農業用地可以做何種使用，可以就近向區公所詢問，農地合法申請使用，可避免違規裁罰，更可免稅、節稅，保障自身權益。(臺中市政府地政局 廣告)

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