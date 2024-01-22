守護公海保育永續台灣可以幫忙 海委會研擬因應措施
各國為守護公海環境，於2023年6月通過「聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定」（BBNJ協定），海洋委員會研擬因應措施，凸顯台灣可以幫忙精神。
海委會今天發布新聞稿表示，「BBNJ協定」內涵包括海洋保護區、海洋環境影響評估、海洋基因資源及能力建構等議題，涉及漁業、科學研究、經濟活動、原住民族傳統智慧、能力建構等用海活動。
為保障台灣權益，海委會以參與國際重要漁業組織，結合他國共同維護遠洋漁捕利益，並研究日本、美國、英國與歐盟的海洋環境影響評估法，掌握先進海洋國家法規調適作法，作為後續立法及「BBNJ協定」對接參考。
海委會指出，將團結公私學研量能，與台灣智庫及各涉海部會合作，推進務實參與大型海洋國際事務，與各國密切交流互動，並致力「以規則為基礎」的國際秩序下，凸顯台灣促進海洋保育及永續發展的貢獻，為「台灣可以幫忙，台灣一直都在」的精神奠定基礎。
「立法的努力，沒有停工過，台灣隊出發，請與我們一起攜手在路上」，海委會主委管碧玲表示，會秉持BBNJ海洋永續精神，推進海洋保育法立法，從海洋思維推動國家海洋政策，面對公海永續潮流，海洋不是限制足跡的邊界，而是邁向世界的橋梁，守護海洋之路，要走得又遠又穩。
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