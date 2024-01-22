傳台積電落腳嘉縣 黃敏惠喊話中央「盼交通部還給嘉義地區輕軌建設」

台積電1奈米廠可能落腳嘉縣太保市科學園區，嘉義市長黃敏惠表示樂見其成，「要致富先開路」，能聯結高鐵、台鐵的輕軌建設能帶動地方發展，希望交通部能還給嘉義地區輕軌建設。

黃敏惠上午前往嘉義憲兵隊春節勞軍，對於傳台積電有意將1奈米廠設在嘉義縣太保市，她說，有新竹市的前車之鑑，首要解決就是交通問題，未來建廠還有段時間，嘉義市早就做好前瞻交通路網的規畫，可以預知台積電能帶給地方發展、影響地方，嘉義市原本就是臨近縣市最好的生活圈，交通建設一定要走在前面。在高鐵興設時，中央原本就有規畫輕軌從高鐵到台鐵，甚至延長到縣府，以後從嘉科出來，更是需要有好的交通建設，希望交通部能還給嘉義地區一條輕軌建設。

黃敏惠說，事實上輕軌可行性評估在2000年高鐵興設時已有評估過，結果是可行的，後來說等到先用BRT來替代，運量足後再來做；既然這樣，這條輕軌早就該還給嘉義地區，更何況這是對嘉義縣市都是好的，整個交通建設才能帶來繁榮，「要致富先開路」，把路開起來才能帶動地方發展。

她說，嘉義市已布建三橫三縱三環路網，也能紓解未來到園區的交通消費生活圈。輕軌的評估因為是跨縣市，應該由中央來做，但嘉義市還是願意接下，預計今年會完成可行性評估，整體規畫希望中央早做準備，先將交通建設做好，能帶給地方區域發展，希望長期被忽略的地方應該被重視。 嘉義市長黃敏惠（前左五）與各界人士上前往嘉義憲兵隊春節勞軍。記者李宗祐／攝影 嘉義市長黃敏惠（左六）於嘉義憲兵隊春節勞軍。記者李宗祐／攝影 嘉義市長黃敏惠表示，台積電1奈米廠落腳嘉縣太保市科學園區樂見其成，希望中央還給嘉義地區輕軌建設，促進繁榮。記者李宗祐／攝影

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