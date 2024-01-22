喪女余爸爸喊話賴清德：還給人民平安回家路

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

台南三歲余姓女童去年在斑馬路上遭撞身亡，引發關注，父親余爸爸昨在「行人零死亡推動聯盟」成立大會上，一字一句讀出要給準總統賴清德一封信。他說，民進黨讓他失望三次，第三次更是難以承受的喪女之痛，喊話賴清德信守去年承諾，還給人民平安回家的路。他更痛批交通部長王國材，為選票和官位屈服職業駕駛團體，弄得人民天怒人怨。

王國材回應，路口不停讓行人執法、頒布《道路交通安全基本法》、400億永續提升行人安全計畫核定，均是「以人為本」的交通改善計畫，交通部將持續積極執行，他也會持續與余爸爸、路權團體等，共同努力改善行人交通環境。

「背負喪女之痛，走到台前，就是盼政府能給所有人民平安回家的路。」昨天行人零死亡推動聯盟成立大會上，余爸爸致詞時說，民進黨讓他失望3次，自己出生在政黨光譜偏綠家庭，前總統陳水扁在二度執政任內，各種貪汙腐敗盡現，2008年對民進黨第一次失望。

總統蔡英文首屆任期做得不如想像好，2020年是他對民進黨第二次的失望。去年5月愛女在斑馬路上遭撞身故，余爸爸說，這是這輩子最大的痛，也是對民進黨的第3次失望。

憶起去年還路於民大遊行，他表示，王國材簽署5大訴求同意書，當時出席遊行的賴清德，還在台下對他聲聲鼓勵，言猶在耳。不料不出3個月，王國材屈服職業駕駛團體壓力，一連串離譜決策，只為選票及官位低頭，搞到全國天怒人怨。

余爸爸喊話，希望賴清德任內，能記得去年在凱道遊行的允諾，還給人民一條平安回家的路，讓交通事故年年降低，也期許民進黨能找回創黨初衷。

民進黨 路口不停讓行人 爸爸

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