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失智困境4／8萬失智者未接受服務 長照司正把人找出來

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長照司長祝健芳說，期盼透過勾稽方式找出有就醫紀錄，但未使用長照資源的8萬名失智患者，將會轉介長照資源，以便讓失智者接受長照服務。本報資料照片
衛福部長照司長祝健芳說，期盼透過勾稽方式找出有就醫紀錄，但未使用長照資源的8萬名失智患者，將會轉介長照資源，以便讓失智者接受長照服務。本報資料照片

世界衛生組織（WHO）統計，全球失智症發生速度，每3秒就有1人罹病，衛福部長照司長祝健芳日前在「國際失智照顧論題」指出，這給人的感覺十分緊迫，當務之急是精準找出失智患者，提供長照協助；經健保署資料庫分析，失智症患者確診後，同時取得身障資格，使用長照服務人數，累加約24萬多人，但與衛福部推估全國約有32萬名失智個案，兩者有8萬多人的落差。

祝健芳表示，長照司如今希望透過勾稽方式找出有就醫紀錄，但未使用長照資源的失智患者，並由醫院附設的失智共照中心把人找出來，再轉介長照資源接受服務，讓此類對象「不會害怕、不會拒絕服務」。副司長吳希文說，目前該項計畫持續進行，但找出失智患者後，患者是否願意接受長照服務，將會尊重患者家屬及患者意願。

長照司正進行相關計畫，鼓勵醫療院所上傳失智症長者「臨床失智評估量表」（CDR）分數及所居住的縣市、鄉鎮，以便精準掌握就醫患者的失智情形。祝健芳說，依數據分析發現，CDR分數0.5至1分的極輕度及輕度失智患者，占比約為4成，再推估各縣市長照據點分佈情形，包括數量是否足夠、使用可近性高低等，若發現單靠失智據點提供服務不夠快速時，就會由巷弄長照站提供服務。

至於，CDR分數為2分，伴隨失能樣態的失智者，由全國開辦30家失智團屋負責，另有18家正在籌設，並設有獎勵措施；另住宿型機構也會獎勵設置失智專區；去年8月公布相關佈建計畫時，鼓勵機構在長照床位不足區域設置床位，將比一般長照床位，每床獎勵10萬元，提供連續性的照顧。

祝健芳說，為妥適照顧失智者，衛福部積極推動「失智政策綱領」，訂於2025年達到「失智友善777」目標，分別為全國7%以上民眾，對失智者有正確認識及友善態度；7成罹患失智症患者獲得診斷及服務，以及7成以上的失智家庭照顧者獲得支持和訓練。

失智症 長照 患者

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