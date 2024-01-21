失智困境2／照顧失智併精神行為者 衛福部推出試辦計畫

為照顧失智合併精神行為症狀（BPSD）患者，衛福部長照司今年上半年將推出「權責型失智據點」試辦計畫，結合設有神經內科、精神科的地區醫院提供醫療及照顧。長照司副司長吳希文說，未來權責型失智據點布建規畫，考量失智人口、65以上長者及失智據點分布情形，建議各縣市可視轄內失智個案需求鼓勵布建；目前正與部立醫院等地區醫院研議照顧需求人力、營運費用補助等細節。

吳希文說，「權責型失智據點」為由地區醫院承接，專門針對BPSD患者，鼓勵在院內或院外空間開設活動、課程，因此不採用「全」責型的用字，有別於全面負責的含義，而是考量BPSD患者有醫療需求時，醫院可以立刻銜接。而目前醫院多設有失智據點，為服務一般失智長者，往後醫院若利用現有的失智據點，加開給予BPSD患者的活動、課程，也會額外給予獎勵。

失智症協會理事長徐文俊說，長照司規畫「權責型失智據點」樂見其成，但衛福部要界定哪一種進入權責型失智據點？他認為，應是BPSD症狀嚴重的病人才能納入，但衛福部對此要投入多少專業人力、物力等，應要清楚規範、說明，且地區醫院的神經內科、精神科醫師人數不多，而部分醫院內有無足夠空間，有無足夠照護人力、能力及合適設置地點等都須一併考量。

至於「權責型失智據點」為收治哪一種BPSD患者、課程設計等相關細節，吳希文指出，目前正與醫院等相關專業團體討論，往後會列出指引，預計今年上半年將公告試辦計畫，醫院就可以向所轄縣市衛生局提出申請，補助經費將來自長照基金，而目前規畫經費、納入患者人數等仍在研議。

台北榮總神經內科特約醫師、一森診所記憶健腦中心總監王培寧說，失智患者出現BPSD，家屬往往不知如何應對、安撫。長照司設置「權責型失智據點」，這是好意，希望從醫療、照護層面，給予合併有BPSD的失智症患者家屬更多的幫忙，讓照顧家屬有個喘息機會，同時也應讓照顧家屬學習專業人員的照顧經驗，或是開立相關指導課程，以減輕照顧負擔。

「以非醫師的角度，不論是哪一類型失智患者，仍必須回歸生活。」中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安說，長照司規劃權責型失智據點，這是一定要做的、是一件好事，針對不同失智症的類別及程度，給予精準照顧，但失智症從極輕度至重度，仍可能出現不同精神行為症狀須給予不同照顧，建議照顧上更具有彈性，給予更多的配套措施。

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