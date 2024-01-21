失智困境1／全國患者逾32萬人 合併「此症狀」家人頭痛

隨著老年人口比例增加，衛福部統計，國內失智症盛行率達7.99%，約近8%，患者逾32萬人，但依醫學研究指出，其中約5至9成患者常合併憂鬱、妄想、幻想等精神行為症狀（BPSD）。失智症協會理事長徐文俊說，國內約8成失智合併BPSD患者，沒有可送往照顧的場所，許多患者幾乎都由家人在家照顧，但照顧並不容易，造成家人沉重的心理負擔。

失智症患者合併有精神行為症狀（BPSD），可能出現憂鬱、表情呆僵、焦慮等情感症狀，或有幻覺、被害妄想、被偷幻想等精神症狀，甚至還有漫遊、迷路、睡眠障礙、謾罵、攻擊行為等行為症狀。徐文俊說，BPSD定義廣泛，失智合併BPSD，並非代表疾病的嚴重程度，而是病人出現精神行為症狀。

徐文俊曾收治一名70多歲男子，因中風引發血管型失智症，懷疑、妄想等BPSD症狀十分嚴重，有次太太生病在醫院加護病房住院治療，個案常跑到加護病房外，指責太太為何住在外面，是不是在外面有養男人？個案失智後，在家裏收集許多水桶且裝滿水，家人也無法制止，懷疑可能是個案失智前曾遇到缺水情形的情感投射所致，但最後水桶中長滿孑孓，家人不得不帶個案就醫。

台北榮總神經內科特約醫師王培寧也說，臨床曾收治另一名失智長者，被偷妄想非常嚴重，當發現自己的東西不見了，都懷疑是有人拿走，而大發脾氣、心情煩躁、情緒不穩，但家人常說，「不是別人偷的，都是你（患者）弄不見的」，導致雙方常爆發衝突，患者情緒更為不好。

有些失智長者可能忘記怎麼用手機，詢問家人後，得到的卻是「這個都不會用」的負面言語，造成失智者煩躁、發脾氣。中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安也說，這都是醫療無法偵測的，但這種情形在失智症患者家庭不斷上演。

王培寧說，失智症患者有很高的比率合併BPSD，並多發生在失智症早期，因重度病人的腦力思考、行動力不佳，BPSD症狀反而不會太嚴重，可是失智患者合併BPSD時，家屬常不知如何應對。

由於失智合併BPSD個案，容易出現情緒不穩、攻擊行為等，徐文俊指出，許多失智據點擔心一般失智長者和合併有BPSD的失智患者在一起時，可能容易發生衝突，目前對於病情嚴重的BPSD患者，沒有可送往照顧的場所，何況許多住宿型機構也不願提供照顧，甚至原先入住的失智患者，也可能因此被拒收，讓患者成為人球，患者家屬無所適從。

「照顧失智合併BPSD個案，應由專業團隊介入。」徐文俊說，許多失智病人可能身形太瘦，或年輕勞動傷到腰椎，常有關節炎、疼痛等問題，正常人疼痛會尋找方法止痛，但失智患者無法表達，也無法自行就醫，家人也未必了解，這些未滿足的需求，就會引起情緒變化，且治療時還須排除會引起BPSD的藥物、疼痛等，此都需要精神科、復健科等專業團隊介入，

郭慈安說，國內積極推廣失智症認知，在門診愈來愈常見早期發現的年輕型失智症患者，以目前每年新增2萬名失智症個案，其中約6成都為50、60歲年輕型個案；失智症是漫長的疾病，尤其在早期被診斷，或合併有BPSD症狀患者，還可以存活15、20年以上，政府應要積極規畫更具彈性、全面的措施，讓患者得到更好照顧及協助。

商品推薦