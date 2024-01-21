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聯合報一周大事1/14~1/20

聯合報／ 本報訊
太平洋島國諾魯才宣布與台灣斷交，諾魯議會16日通過決議，決定與中國大陸恢復全面外交關係。圖為諾魯參與中華民國108年國慶大會遊行。聯合報系資料照
太平洋島國諾魯才宣布與台灣斷交，諾魯議會16日通過決議，決定與中國大陸恢復全面外交關係。圖為諾魯參與中華民國108年國慶大會遊行。聯合報系資料照

國內

15日：台灣大選結束，美國政府派遣資深跨黨派代表團訪台，在民進黨中央黨部會見正副總統當選人賴清德蕭美琴

15日：諾魯共和國宣布與我國斷交，並與中國大陸建交。

17日：總統當選人賴清德表示，為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，即日起離開新潮流

國外

16日：北韓官媒朝中社（ＫＣＮＡ）報導，北韓領導人金正恩十五日聲稱已認定不可能與南韓統一，呼籲修憲並在憲法中將南韓列為「頭號敵人」。

16日：台灣大選落幕，美國國務卿布林肯接受財經新聞ＣＮＢＣ專訪表示，美國與全球最關心的就是台海和平、穩定、不改變現狀，及以和平方式解決任何分歧．

18日：北約組織（NATO）宣布，下周起將實施其自冷戰以來最大規模軍演，卅一個會員國和可望入會的瑞典均參演，將投入高達九萬名兵力。

美國 北韓 賴清德 布林肯 諾魯 蕭美琴 新潮流 金正恩

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