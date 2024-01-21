聯合報一周大事1/14~1/20

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

2023-07-13 00:00