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聯合報一周大事1/14~1/20
國內
15日：台灣大選結束，美國政府派遣資深跨黨派代表團訪台，在民進黨中央黨部會見正副總統當選人賴清德及蕭美琴。
15日：諾魯共和國宣布與我國斷交，並與中國大陸建交。
17日：總統當選人賴清德表示，為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，即日起離開新潮流。
國外
16日：北韓官媒朝中社（ＫＣＮＡ）報導，北韓領導人金正恩十五日聲稱已認定不可能與南韓統一，呼籲修憲並在憲法中將南韓列為「頭號敵人」。
16日：台灣大選落幕，美國國務卿布林肯接受財經新聞ＣＮＢＣ專訪表示，美國與全球最關心的就是台海和平、穩定、不改變現狀，及以和平方式解決任何分歧．
18日：北約組織（NATO）宣布，下周起將實施其自冷戰以來最大規模軍演，卅一個會員國和可望入會的瑞典均參演，將投入高達九萬名兵力。
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