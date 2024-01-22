春節賞屋旺季！桃園藝文特區小豪宅火熱登場，年輕小家庭最愛，雙語學區宅「鉑克棶」

7天連假怎麼安排？春節是賞屋旺季，許多人會趁著假期，集中火力搞定「房事」，為全家人預約更高品質的生活。年輕首購族買房，除了有新青安優惠房貸力挺，更要睜大眼睛，尋找「高機能、輕總價、未來有換屋需求易轉手」的物件，才能立於不敗之地。畢竟，小資族拿出畢生積蓄買房，一定要精打細算、眼光放遠才可以！

年輕首購族買房，需講求「高機能、輕總價、未來有換屋需求易轉手」。 圖／鉑克棶 提供

綜觀北台灣七大都會區，薪水族負擔得起的房子哪裡找？桃園因距離台北近，成為許多「脫北族」首選，其中尤以有「桃園信義計畫區」之稱的中正藝文特區，因機能豐富、名校環繞、環境宜居，向來被視為桃園最高端的豪宅聚落，加上捷運綠線、最美圖書館、影城、京站百貨預計進駐等題材，更讓該區成為人人嚮往的夢幻居住地。區域內大多為大坪數、高總價豪宅，一般薪水族只能仰望，因此近期藝文特區生活圈稀有小坪數精品宅「鉑克棶」甫登場，就立刻抓住首購族的目光，假期賞屋人潮絡繹不絕。

交通X學區滿分，房價高CP值甜蜜點「鉑克棶」位於藝文特區生活圈、60米大興西路第一排，位處「藝文、市府、站前」三商圈黃金核心，擁有大片公園綠地、高密度明星學區和多所雙語國際學校，如:衛斯理、福祿貝爾、康萊爾中小學…優質環境非常適合下一代成長。大興西路快速直上國道二號，無論是平日通勤或假日出遊，都非常方便，附近有高鐵接駁車、國道客運，並且鄰近捷運綠線G10站，享有軌道前景。

更吸引購屋族的是，「鉑克棶」緊鄰藝文特區，可共享藝文特區生活圈豐富機能，但是現階段房價與藝文特區尚有差距，比較之下CP值相當高。許多購屋客認為中正藝文特區開發已飽和，區域內幾乎沒有新建案，未來人口勢必向外圍擴張，房價外溢效果可期，「鉑克棶」位於外圍第一圈黃金地段、首當其衝，因此紛紛搶先卡位置產。

「鉑克棶」位居桃園藝文特區生活圈黃金區段，交通優勢加上宜居環境，深受購屋族青睞。 圖／鉑克棶 提供

空中泳池輕奢豪宅，自備68萬起買2-3房「鉑克棶」規劃為26-37坪、2-3房，是區域稀有中小坪數輕奢豪宅，千坪大基地、三面臨路，配備8米大廳、空中泳池等豪宅級設施。戶戶大面採光，標配中島廚房，讓回家真正成為一種享受。

為支持青年成家，建商推出限時優惠專案，自備68萬起買2-3房，讓小資族輕鬆入手「人生第一間好宅」，不只坪數剛剛好、負擔不會太大，未來換屋不僅具保值性也好轉手，讓全家人現在享受安穩生活，未來擁有更多可能，是新一代購屋族成家圓夢的神隊友。

「鉑克棶」基本資料住宅規劃：60米寬大興西路,公園學區2~3房洽詢電話：03-288-9888了解更多>> https://reurl.cc/09ZWy6

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