選後房市穩定上漲？南港、內湖再掀關注度

撰文／ 黎詩彥

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總統大選後政局底定，美國升息循環結束，有望在2024年中啟動降息，在房市不確定因素逐一去除後，市場預估熱錢將會回流房市，也讓今年房市呈現一片樂觀氛圍。而從產業趨勢面來看，建材及人工成本持續上升，2025年即將開徵的碳費，預期將增加鋼筋和水泥的成本，勢必會反應在預售屋和新成屋的售價上，也讓購屋客普遍預期「越晚買、房價會越貴」，加上史上最優惠房貸政策助攻，預計2024房市買氣將再度翻升。

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目前北市備受矚目的新推案有首泰建設於南港的新地標，仰賴南港東區門戶計畫、國際經貿生活圈等重大建設與發展，開案價格上看150萬/坪，公開即引來相當高的詢問度。而與南港相鄰的內湖五期以舒適生活氛圍見長，也是許多高端客層屬意購買的重劃區，根據實價登錄顯示，義泰建設個案成交價已突破130萬/坪，國泰於內湖五期的指標個案也即將推出第三期，預估成交價也將站穩130萬/坪起。

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專家指出，選後房市復甦，全台買氣回籠，買盤主要落在自住剛性需求與長期置產需求，購屋客在乎居住品質，對於建商品牌也更講究。目前南港核心區段、內湖五期房價處於高水位，若想在台北市內科、南軟區域置產，不妨考慮內湖四期，不只擁有北市難得一見的幽靜綠意、純住居住氛圍，高綠覆率更勝五期，價格也相對實惠。不少購屋客到南港、內湖繞了一圈後，都對四期的美式居住氛圍一見傾心，詢價後更大呼：「CP值好高！」

內湖四期因低密度規劃，推案量向來稀少，近年四期推出的幾個預售案，皆在短時間內完銷，印證其市場實力。北市名宅巨擘宏盛建設也插旗於此，推出中坪數全新力作「宏盛掬白」，主打「會呼吸的好宅」，除了位於民權大道網球中心首排靜巷、迎上灣公園千米綠廊，宏盛更以「人」為本位，將豪宅血統體現每個建築細節中，並提供5年代管免管理費，吸引許多重視居住品質醫師、科技菁英前來置產，更有偏好靜巷景觀、單純環境和隱蔽性的董座、老總，換屋遷居到這裡。

業者表示，內湖四期大多為別墅透天型產品，適合小家庭的中坪數大樓十分稀缺，因此有不少附近別墅的主人為二代置產，也有經常需要出國的商務人士認為這裡鄰近松山機場，且坪數大小適中，置產打造第二驛站。還有一些高資產族衝著宏盛品牌而來，認為宏盛無論是選地眼光、建築品質，皆有目共睹、經得起時間考驗，「買房只要選對時機、選對產品，結果就不太容易失望！」

建案官網：https://pse.is/5jk5qp

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