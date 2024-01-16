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醫院評鑑結果持續難產 王必勝：還在約委員做最後討論

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部次長王必勝指出，關於醫院評鑑會找醫策會核心委員討論，目前還在約開會時間。本報資料照片
衛福部次長王必勝指出，關於醫院評鑑會找醫策會核心委員討論，目前還在約開會時間。本報資料照片

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首次相隔7年才完成的醫院評鑑，成績遲遲未塵埃落定，成績公布幾經波折。衛福部次長王必勝表示，目前還持續在約醫策會核心委員，希望做最後討論。

此次醫院評鑑因為疫情，讓原先4年一次，變成相隔7年，中間更引發成績外流疑慮。去年時，衛福部表示，醫院評鑑結果將在去年12月公布，但是後續以「行政作業延遲」及「地區醫院與區域醫院才剛完成」等說法，將成績公布延至今年一月中旬。

王必勝上周受訪表示，因為醫學中心成績接近，擔憂會出現「鑑別度不足」的問題，下周將找醫策會核心委員討論。他強調，絕對不會發生重新評鑑或是更改分數的狀況。他今早再度說明，目前仍在跟醫策會委員約時間，尚未敲定會議。

王必勝 衛福部 醫學

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