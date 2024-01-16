醫院評鑑結果持續難產 王必勝：還在約委員做最後討論

法務部政務次長陳明堂今年5月滿70歲，欲回任檢察體系後辦理退休，蔡英文總統今已令准陳明堂辭職，應予以免職，自明日生效，陳明堂明日起確定到最高檢察署報到擔任主任檢察官，但近日就會辦理退休。據悉，公務人員退休後再任政務官不受限制，意即陳明堂退休後，仍可被新內閣延攬擔任政務官。

2024-01-15 18:37