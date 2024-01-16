「鳳凰Villa」熱銷4成大回饋！送出iPhone 15 Pro等總價值逾20萬大獎

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

歡慶熱銷！高大生活圈指標建案「鳳凰Villa」，日前舉辦已購客回饋活動圓滿落幕，現場聚集超過150位已購客戶，幸運得主開心抱回iPhone 15 Pro等總價值逾20萬大獎，更邀請到藝人表演，貼心規畫美食、手作等活動，讓準住戶闔家同樂，「家的歸屬感」在心裡油然而生。

「鳳凰Villa」日前舉辦已購客回饋活動，吸引超過150位貴賓參加。 圖／海悅廣告提供

「鳳凰Villa」是知名品牌隆大建設41週年重磅鉅作，隆大以營建起家，深耕在地，以卓越品質創造好口碑，榮獲三冠王「台灣誠信建商」、「建築金獅獎」、「建築金象獎」，近年更將事業版圖延伸至日本，於富士山打造國際級湖畔旅館。除了在建築本業不斷創新精進，隆大營建也重視企業社會責任，長年默默投入支持公益，本次活動的貴賓賀禮，就是隆大營建與喜憨兒基金會合作的公益禮盒，透過精緻糕點傳遞有溫度的祝福，為已購客成家更添喜悅。

高雄新市鎮周邊「最後2字頭」隆大41週年代表作「鳳凰Villa」挾帶高人氣，自去年Q3公開以來已銷售近4成，深受軍公教人員、科技業菁英，以及傳產大廠同仁的青睞。

放眼高雄房市，最具話題的地區莫過於楠梓、橋頭，受惠於S廊道、橋科、台積電等議題助攻，高雄新市鎮成為購屋族首選標的，科學園區發展帶來就業人口紅利，使該區房市有望複製竹科經驗。同時，國立陽明交通大學將於楠梓產業園區周邊設立分部，挹注高雄地區AI、半導體等高科技產業的人才庫，更全面帶動區域升級，加上新台17線、捷運等交通發展利多，使楠梓、橋頭新市鎮房價屢創高峰，現在幾乎已找不到3字頭以下的個案。

根據2024年1月最新實價登錄顯示，高雄新市鎮區域新成屋最高價已攀上36.1萬元，預售案也來到33萬元，隨著科技業高收入就業人口湧入，業界預估高雄新市鎮房價坐3望4將成為常態。而「鳳凰Villa」位於新市鎮外圍第一圈，目前成交價尚在「最後2字頭」，更吸引大批購屋族的關注。

「鳳凰Villa」開車10分鐘內達楠梓、橋科，規劃1500坪大花園，泳池等15項全齡公設。 圖／海悅廣告提供

泳池、花園、渡假fu，震撼業界10年防水保固買房子不只要講求地段機能，更要買在甜蜜時間點，未來保值機會相對較高。「鳳凰Villa」位於橋科產業園區和高大特區中心點，鄰近高雄大學、都會公園，開車10分鐘內達楠梓、橋科，附近商圈採買便利，高機能環境相當宜居。

社區近3千坪基地，規劃1500坪大花園，還有泳池等15項全齡公設，營造「回家就像渡假」的舒心氛圍，讓家裡的毛孩、金孫，不用出門就有寬敞活動空間，能夠充分放電。室內規劃無走道、高坪效，配備減音地板和氣密窗，隔絕外界干擾，還給住戶寧靜生活品質。建設公司更獨步業界、推出10年防水保固，用最高品質打造安心家園，規劃為23-38坪左右、2-3房。品牌建商、優質環境、前景可期，吸引不少舊屋換新屋的在地客，或是跟著科園買房的首購、置產客群進駐。

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