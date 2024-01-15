調查局新人事 洪慶裕出任台北市調查處處長

•2024大選落幕，民眾黨獲8席不分區立委，未來將成國會關鍵少數，是否和民進黨、國民黨合作，外界關注。媒體提問，今天提出對未來國會的承諾，若藍綠不理會怎麼辦？民眾黨不分區立委當選人黃珊珊表示，今天只是先提出考題，就看藍綠要不要回答這個考卷，等他們都提出答案後，民眾黨會再討論下一步動作。民眾黨團會團進團出，不會有個人意識。...

2024-01-15 12:05