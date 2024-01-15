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調查局新人事 洪慶裕出任台北市調查處處長

中央社／ 台北15日電

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調查局今天公布18項人事異動，包含毒品防制處長蔡文郎、國際事務處長林玉珍、鑑識科學處長鄭國明均調派主任秘書室研究委員及國內安全調查處長洪慶裕出任台北市調查處處長。

調查局指出，18項人事異動，均在明天生效。18人異動情形如下：

1.毒品防制處處長蔡文郎調派主任秘書室研究委員。

2.國際事務處處長林玉珍調派主任秘書室研究委員。

3.鑑識科學處處長鄭國明調派主任秘書室研究委員。

4.督察處處長陳孝昌調派主任秘書室研究委員。

5.國內安全調查處處長洪慶裕調派台北市調查處處長。

6.航業調查處處長連震宗調派廉政處處長。

7.經濟犯罪防制處副處長何復生調陞經濟犯罪防制處處長。

8.經濟犯罪防制處處長高聰明調派毒品防制處處長。

9.洗錢防制處副處長吳月萍調陞洗錢防制處處長。

10.新北市調查處副處長陳宇源調陞國內安全調查處處長。

11.國際事務處副處長馬忠亮調陞國際事務處處長。

12.保防處副處長顏成安調陞鑑識科學處處長。

13.通訊監察處副處長廖崇賢調陞通訊監察處處長。

14.廉政處副處長袁正煒調陞督察處處長。

15.桃園市調查處副處長張穎仁調陞航業調查處處長。

16.資通安全處副處長吳幸燦調派毒品防制處副處長。

17.公共事務室主任戴春成調派洗錢防制處副處長。

18.毒品防制處副處長劉怡聖調派總務處副處長。

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