「台灣美德站出來，凱道護國之夜」全台20萬人站出來　賴清德提出「四個堅持」確保台灣不走回頭路

民進黨總統候選人暨黨主席賴清德昨（11）日結束桃、竹車掃行程後，緊接著出席「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢大會，賴清德提出「四個保證」，包含保衛國家生存，守護人民生命、民主治理、推動國家希望工程、堅持理想永不放棄。他強調，國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向，所以一定要選對的人，確保台灣不走回頭路，再次呼籲國人週六要出門投票，三組候選人就只有他與蕭美琴做足準備，美德雙全、穩健向前，一起為台灣的未來打拚。

「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢大會，現場湧入超過20萬人。 圖／賴清德競選辦公室 提供

晚會現場包含總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、國政藍圖召集人鄭麗君、國策顧問暨後援總會總會長陳茂仁、行政院長陳建仁及副院長鄭文燦、前行政院長蘇貞昌、台北市競總主委陳時中、北市黨部主委張茂楠、立委吳玉琴、邱泰源、林昶佐、何志偉、范雲、8名立委候選人王世堅、高嘉瑜、吳思瑤、苗博雅、許淑華、吳沛憶、謝佩芬、王閔生、不分區立委郭昱晴、陳俊翰、洪申翰及多位黨公職皆到場力挺。現場湧入超過20萬人，會場內擠到水洩不通，人潮不但將景福門包圍，更一路蔓延至仁愛路，全台支持者、百工百業後援會、各國信賴台灣之友會皆聚集現場，也有不少民眾自製手舉牌到場聲援，場面盛大壯觀。

全台支持者、百工百業後援會、各國信賴台灣之友會皆聚集現場，也有不少民眾自製手舉牌到場聲援，場面盛大壯觀。 圖／賴清德競選辦公室 提供

賴清德表示，後天，台灣就要迎接新時代，即將選出新的總統、新的國會，感謝大家熱情參與今晚凱道護國大會。台灣的選擇全世界都在看，到底是要走向未來，還是走回過去；到底要迎向世界，還是鎖進中國；要堅守民主價值，還是向威權專制低頭，命運完全掌握在自己手上。八年前，蔡總統在這裡跟大家說，總統府就在後面，邀請大家一起走完最後一哩路，感謝大家把蔡總統送進總統府，為台灣打拚八年，台灣現在已經變成世界的台灣。

賴清德指出，今晚所在地叫作「凱達格蘭大道」，以前叫作「介壽路」，是為了慶祝蔣介石總統誕生而取名。他憶起，他高中時曾在這裡排過字，現在這裡已經改名，紀念台北最早的原住民族。這裡是台灣民主發展的過程中，最有意義的一條路，包含廢除刑法一百條在這裡、反核四在這裡、太陽花運動在這裡、同志大遊行也在這裡，還有許許多多對抗威權的民主運動都在這裡。

賴清德也提到，這條路就是一條從威權走到民主的路，就像在他背後的總統府，以前在這裡辦公的是獨裁者，現在取而代之在裡面辦公的是人民的公僕，是由國家的主人用一張張選票所選出來的。今日的總統府已經成為一個民主象徵、一座民主堡壘，它讓全世界知道台灣人民對自由民主的堅持、對走向世界的期盼。

賴清德直言，民主最好的制衡，就是四年一次的大選，在所有候選人當中，選擇做好準備、有完整團隊，可以領導國家的人。民主不是大風吹，一旦把國家交給錯誤的人、走錯了方向，就不能重來；國家也不是實驗品，讓沒有準備的人來領導國家，就會失去方向，敬請大家一定要選對的人、走對的路，確保台灣不走回頭路。

賴清德說：感謝大家把蔡總統送進總統府，為台灣打拚八年，台灣現在已經變成世界的台灣。 圖／賴清德競選辦公室 提供

賴清德表示，為了台灣下一個階段的生存發展，他和蕭美琴在今晚，堅定地向國人同胞提出「四個保證」，第一個保證「保衛國家生存，守護人民生命」，和平靠實力，不是靠侵略者的善意，他當選總統一定會持續強化國防、強化經濟、強化和民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不卑不亢維持現狀，守護國家生存發展，維護2300萬人寶貴的性命。他提到，七大工業國高峰會、北約領袖峰會，美日、美韓領袖峰會等，都有一致的共識，台海和平穩定符合各國利益，也是世界安全繁榮的必要元素，反對中國以武力或脅迫方式改變現狀，國人要相信自己、信賴台灣。

第二個保證「民主治理」，賴清德強調他會組成用人唯才、不分黨派，最能夠因應挑戰、開放包容的新政府，也會汲取在野黨的意見，團結民意，壯大台灣。他說，未來的台灣，還要面對國內外許多挑戰，國人要對抗的不是彼此，而是共同的困境。

第三個保證「推動國家希望工程」，賴清德表示，他會在蔡英文政府8年的基礎上，推動國家希望工程，讓台灣可以在全球變動的局勢中，穩健發展，成為國際社會上穩定而不可或缺的力量，不論是價值外交、穩定兩岸、國防自主、經濟升級、能源轉型、青年投資、居住正義、教育平權等，以及0到6歲國家一起養、長照3.0等，通通都會繼續做下去，要做更多、做更好。

賴清德也提到第四個保證「堅持理想、永不放棄」，壯大台灣、照顧人民，是他們堅定的理想，也是每一天應有的工作，而「清廉勤政愛鄉土」這七個字，不只是掛在牆上，而是放在他們心上時時警惕。他說，做得不夠多、不夠快的地方，民進黨會檢討改進，若有人犯錯也絕不會包庇寬待，雖然他們不完美，但一定會做最能回應民意的政黨，才能對得起人民的託付，敬請大家支持「美德贏台灣」，讓台灣繼續前進。

賴清德表示，總統、副總統是方向盤，賴清德、蕭美琴方向已經確定，對的路就繼續走下去，但是也要跟大家說，國家的引擎在國會，國會的力量夠，車子才能夠行得穩、跑得快。他也點名北市8位優質立委候選人，期望選民們讓他們八席全過、八仙過海，也懇請國人支持民主大聯盟的候選人，不分區立委都是跨黨派、跨世代及跨領域的優秀人才，包含郭昱晴、陳俊翰、王義川等人。他也向民眾保證，民進黨的名單就是最好的名單，絕不會把潛艦機密洩露給外國，也不會侵佔國家土地蓋豪宅，更不會有人打警察或跟黑道牽扯不清，民進黨的提名標準，比法律規定還嚴格。

總統、副總統是方向盤，賴清德、蕭美琴方向已經確定，對的路就繼續走下去。 圖／賴清德競選辦公室 提供

賴清德指出，民主是他們的信仰，進步是他們的價值，期許大家一起為台灣的未來、為國家的存續全力以赴。若大家覺得過去8年做得不錯，讓台灣變得更好，懇請國人投下三票民進黨，讓有經驗、有方向的團隊繼續做下去；若對過去8年不夠滿意，希望台灣可以更好，三組候選人裡面只有他與蕭美琴做足準備，並提出「國家希望工程」，也會持續檢討改進，讓台灣一定比過去更好。

賴清德指出，每一票都是台灣團結進步的力量，不但要美德雙全、穩健向前，還要國會過半、改革作伴。 圖／賴清德競選辦公室 提供

最後，賴清德呼籲，每一票都是台灣團結進步的力量，不但要美德雙全、穩健向前，還要國會過半、改革作伴，拜託國人週六一定要出門投票，三票民進黨，一起迎接勝利，「大家作伙拚、鬥陣；一起為台灣、一起拚未來」。

賴清德拜託國人週六一定要出門投票，三票民進黨，一起迎接勝利。 圖／賴清德競選辦公室 提供

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