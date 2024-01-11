海外華人組觀選團 曹興誠：見證台灣民主
「盼海外華人的自媒體宣傳，可以讓更多人看到台灣的民主！」聯電創辦人曹興誠11日在記者會上，對來自美加澳亞等地的海外華人網紅表達歡迎時說。台北市信民兩岸研究協會近日邀請文昭、吳建民等海外華人網紅組成「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」來台觀選，並前往國家人權博物館等地參訪。
見證台灣民主發展
另外還有章天亮、方偉、袁弓夷、大宇、公子沈、唐靖遠、文睿、金然、陳薇羽、李一平、悉尼奶爸、夏明、方菲與辛恬等自媒體人士也一同抵達台灣共襄盛舉。
曹興誠表示，相當期待這些自媒體網紅，透過他們的視角，還有Youtube與抖音等平台的傳播，讓全球華人見證到台灣的民主自由與選舉。曹興誠笑說，雖然台灣這樣的新生民主國家要對抗中共極權無孔不入的滲透，也是被假訊息攻擊最嚴重的國家，但他對這次選舉有信心，選民的覺醒會讓本土政權繼續執政。
重視自媒體聲量
亞洲公共文化協會理事長李酉潭表示，每次大選他們都會組織海外華人觀選團，但今年不同的是自媒體的影響力大增，民眾的觀念容易受到各類社群軟體影響，因此邀請具有高聲量，來自美國、加拿大、澳洲、韓國等地的海外華人前來體驗台灣的民主發展。
信民協會表示，觀選團在台期間也會參訪許多記錄台灣民主化過程中重要的紀念園區參觀，包括國家人權博物館、慈林文化園區與台大陳文成紀念廣場等。
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