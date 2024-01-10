專家觀選／透過場站 重塑台鐵與都市關係

台鐵歷經兩次事故，今年元旦改制台鐵公司，台鐵作為大眾運輸的「老祖父」，政府如何看待、關注它的發展方向，攸關政府對綠色生活的願景。

我認為政府不該動輒補貼，而是應對「不那麼綠色」的行為，給予某種限制或不鼓勵。然而，政治上既然不敢先做，政府就該先拿出誠意，提供大眾運輸補助、優先性、協助，日後若限縮其他使用交通工具空間時，大家也沒話講，這叫做「先給後要」。

尤其政府須關注台鐵跟都市的關係。台鐵的資產對都市及市容景觀有所貢獻，可使它變得更友善、多元利用。若要加強多元性，想吸引年輕人，就應加強語言學習、健身房等機構；對於行動不便或長者，場站就需結合健康相關或較易購買日用品的環境，逐步讓都市「社區化」。

若從場站規畫的空間跟區位分析，可結合公共性事務，例如社會住宅、安養中心，且在高度公共性下，須透過高度政策化協助。中央政府應該對台鐵場站有所主張，不要變成各地各自解讀。

透過場站重塑造台鐵與都市的關係，尤其塑造未來淨零排放、永續或城鄉建設方向，將是重要的契機。我認為，它既然屬於高度國家發展方向，又具政策意義，國家應給予最重要協助，以宏觀的角度看待這件事。

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