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大陸擬停止ECFA早收清單 農業部：數量減少影響有限

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中國大陸商務部預告，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早收清單，包括農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。本報資料照片
中國大陸商務部預告，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早收清單，包括農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。本報資料照片

中國大陸商務部預告，有關部門正依據「海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）」相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早收清單，包括農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

對此，農業部代理部長陳駿季晚間表示，農產品早收清單現在存的品項銷陸逐漸降低，影響有限，關稅減讓僅417萬美元，我國仍不會放棄任何一個市場，包括中國大陸。

陳駿季表示，之前中國貿易壁壘調查不符合國際規範，ECFA本身18項稅則號列早收農產品過去的量逐漸降低，特別是從早期ECFA早收清單占銷陸的20％，現在111年占約8.8％左右，占比占很低了，ECFA的中止，僅是恢復關稅非禁止輸入。

陳駿季說，中國大陸111年就暫停我農產品輸陸、限制註冊等，從去年1月至11月大概只有秋刀魚、茶葉、甲魚蛋、紅龍果及香蕉輸中關稅減讓僅有417萬美元，非禁止輸入，以現行的關稅成本，終止ECFA對農產品輸出影響有限，農產品往高端市場輸出，我農產品輸大陸的占比，從第107年第一位占23.2%，到去年只剩下9.8%左右。

陳駿季說，農業部協助我國農產品輸至高端市場，不會放棄任何一個市場，包括中國大陸市場，但希望是符合國際規範的市場，不是喊停就停、喊開就開，喊減稅就減稅，讓農產品生產有不確定性，反而希望能銷往高端市場，希望農民的收益能夠維持，甚至能更好。

以農業來說，當初ECFA早收清單農產品產品有文心蘭等蘭花的切花、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉；漁產品則有活魚(石斑魚)、其他生鮮冷藏魚（烏魚、石斑、鰺魚、旗魚等）、其他冷凍魚（秋刀魚、午仔魚等）、其他冷凍魚片（虱目魚、長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪等）、其他未列名動物產品（甲魚蛋等）等。

ECFA 陳駿季 農業部 大陸商務部

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