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鳳山選情激烈 鍾易仲「給女兒的話」賺人熱淚

文／ 鍾易仲競選總部 提供

圖／鍾易仲競選總部 提供
圖／鍾易仲競選總部 提供

鳳山選情激烈，街頭出現將鍾易仲父子貼上父貪子騙標籤的看板，文宣也挨家挨戶散發。鋪天蓋地的文宣攻勢，鍾易仲的女兒回家問爸爸是不是壞人？鍾易仲痛心之餘，把父女間的對話做成「給女兒的話」文宣，強調「不是壞人，爸爸是勇敢的爸比」，呼籲鳳山值得一場乾淨善良的選舉，希望所有善良的力量能夠站出來。

鍾易仲參選以來展現年輕人的活力創意，不墨守成規的文宣引起共鳴，也帶動鳳山時代交替的浪潮，聲勢節節看漲，許多媒體及選舉專業人士紛紛將鳳山列為國民黨坐一望二選區。隨著氣勢轉強，街頭出現形容鍾紹和鍾易仲父子「父貪子騙」的看板，平面文宣也在全鳳山強力散播，鍾易仲說道，已經造成女兒就學的的困擾。

鍾易仲認為從政必須接受檢驗，上一代家族的錯誤，他可以一力承擔。對手再怎麼不講道理的指控、反覆抹黑，他都可以坦然面對。但看到女兒受到無形的霸凌，他深感心痛。

鍾易仲說道上一代犯的司法錯誤，他會引以為戒，也坦然勇敢走自己的路，他相信鳳山，也相信善的力量會站出來，讓選民用選票來證明一切。」

廣告主-鍾易仲
出資者-鍾易仲競選總部
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