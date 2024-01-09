羅明才全力以赴，替鄉親爭取預算，做鄉親堅強的後盾

立委羅明才力拚8連霸，任內為地方爭取逾2000億元建設經費，讓新店鄉親通行更便利。不僅如此，羅明才還提出提高長照補助、調高基本工資至3.3萬元、興辦多元公宅、補助凍卵、提高育嬰留職津貼、發展寵物科技產業等政策，全方位、無死角照顧各階層鄉親，讓選民有感。羅明才深耕大新店地區逾30年，任內為地方爭取超過2000億元建設經費，捷運東環段、南環段、安坑輕軌、安坑一號道路1、2期、中安大橋等交通建設，讓新店鄉親通行更便利。

圖／羅明才競選總部 提供

由於台灣漸步入高齡化社會，羅明才主張80歲以上免巴氏量表，可直接申請外籍看護，65歲以上健保免費、提高長照補助及特別扣除額、撥發每月5000元「重度失能家庭照顧者津貼」，以減輕民眾負擔。除了照顧長者外，羅明才提出調高基本工資至3萬3000元、低薪上班族所得稅減半、扶養12歲以下子女，扣除額提高50％、提高育嬰留職津貼、三胎家庭百萬房屋補貼、學貸免息等經濟政策。

圖／羅明才競選總部 提供

針對居住正義，羅明才推動多元興辦公宅、二胎家庭優先住公宅、青年低利購屋貸款增至1200萬、檢討「不動產交易所得稅」及4戶以上囤房課稅，遏止炒房。此外，羅明才建議增設寵物動物園區，發展寵物科技產業。羅明才承諾，未來將持續爭取寶高智慧園區2期、新店區汙水下水道工程3、4期、安坑運動中心、坪林採茶文化中心、坪林國中地下停車場及振興烏來觀光產業以及全民共享普發現金1萬元。

羅明才的端出的牛肉從交通到住宅、從新生兒到銀髮長者，全方位涵蓋、無死角照顧到每1位市民，讓人有感。

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