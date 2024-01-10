九歲女童住鐵皮工寮 寒冬中溼冷吹風度日
農曆年節將近，許多家庭開始準備辦年貨、添新衣，不過根據2023年「點燃生命之火」調查，在臺灣偏鄉弱勢孩童仍面臨沒有新衣穿，或是住家漏水、無法保暖的困境。一名九歲女童小茉（化名）和打零工的爸爸住在鐵皮搭建的工寮中，冬天不僅無法完全遮風避雨，孩子也沒有足夠的保暖衣物，生活極為克難。（家的未來因你改變→立即捐款
小茉一家曾是颱風受災戶，幾年前當地慘遭土石流「滅村」後，單親爸爸帶著小茉和姊姊幸運逃出來，但只能住在更偏僻的山區。他們現在住的「家」，是爸爸用廢棄鐵皮跟木板勉強拼湊的，是僅有三面遮蔽的工寮，每逢夜裡，強勁的山風把家吹得嘎嘎作響，下雨時，屋內也跟著漏水且冷颼颼，偏偏小茉和姊姊也沒有足夠的保暖衣物。唯一慶幸是前陣子爸爸打工時，撿到二手的熱水器，孩子才不用頂著寒風在戶外燒柴煮熱水。
小茉爸爸為了養家，幾乎是有工就做，但偏鄉工作機會少，近來又碰到接連雨天，無法上工，加上小茉的阿公因為癌症，需要醫藥費，家裡經濟狀況雪上加霜…。孩子身上穿的幾乎都是二手衣，有時一頓飯也是幾道簡單的青菜打發。
根據2023年「點燃生命之火」調查，臺灣偏鄉弱勢孩童中，有10.1%因為營養攝取不足而體重偏輕，16.5%住家因環境簡陋，遇到大雨或颱風，家裡總是會漏水，27.5%家裡比戶外還冷，還有32.2%孩子幾乎沒有新衣服、新鞋子穿，而小茉的生活正是臺灣偏鄉弱勢孩童的縮影。
農曆年節將近，透過「點燃生命之火」您可以捐款新臺幣3,500元認購一組年夜飯，捐款4,000元讓孩子有小紅包和年夜飯，與家人度過一個溫暖的好年。捐款詳情請上網搜尋「點燃生命之火」，或上中國信託慈善基金會官網查詢。
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