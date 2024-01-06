親民黨主席宋楚瑜對兩岸和平提三呼籲催票 侯友宜：國會需要和親民黨共同合作

總統立委選舉進入倒數階段，親民黨主席宋楚瑜提出推動「兩岸和平」的「三個呼籲」，希望爭取選民支持，讓親民黨重返國會。而藍營總統候選人侯友宜，日前也公開認同親民黨兩岸和平的主張，並表示未來的國會需要與親民黨共同合作，對抗綠營的台獨主張。

宋楚瑜說，他主張的三個呼籲分別是，第一，新上任的總統就職後，應該要召集跨黨派的國是會議，凝聚「台灣共識」，讓台灣能永享自由和民主的價值。而第二，就是兩岸應建構建設性的對話，讓海基、海協會輪流在金門、廈門展開對談；第三就是把台海變成軍事緩衝區，台灣沒有事，請不要來惹事，讓民航機和民用輪船能夠無害通行。而此三個呼籲也確實與侯友宜的兩岸「3D」政策相互呼應。

宋楚瑜說，除了三個呼籲，還要再以「四個心」來消弭兩岸的差異與與分岐，第一個心，就是以同理心，化解不同制度和價值造成的距離；第二就是彼此不要有排斥心，不要預設、有先入為主的立場；第三，要有耐心，循序漸進找出問題的關鍵；第四則是要有決心，兩岸領導人要有決心找到和平的出路。

親民黨主席宋楚瑜與國民黨總統候選人侯友宜同台，合力為國民黨第四選區立委候選人李彥秀站台。 圖／聯合報系資料照

突破5%得票率重返國會 宋楚瑜：目標成立黨團推動兩岸和平親民黨上次的得票率約3.6%，不分區政黨票須超過5%，才達到分配席次的門檻，而需要3席以上的立委，才能在立法院成立黨團，參與朝野協商。宋楚瑜表示，這次誠懇拜託請大家留一票給親民黨，讓親民黨順利過門檻，重返國會。

宋楚瑜強調，親民黨要成立黨團，才有辦法順利推動「兩岸和平拚經濟」的主張。侯友宜已經公開認同他的主張，親民黨也會跨黨派與國民黨合作，共同推動兩岸和平，一起拚經濟，讓兩岸共創輝煌，為老百姓打造繁榮的未來，創造更好的願景。

宋楚瑜直言，政治人物服務的是人民，並非特定人士。他曾擔任經國先生14年的秘書，協助推動台灣的民主化，施政不分黨派族群，同時要胸懷兩岸。這次親民黨抽到的號次恰巧也是14，讓他覺得，過去以來一直強調做實事，抽到14號正好呼應也讓親民黨會更加有責任感。

宋楚瑜強調， 1月13日，是投票日也是經國先生的忌日，非常具有紀念價值；他呼籲，請大家政黨票堅定選擇親民黨，一起推動兩岸和平拚經濟，讓人民真正的「作主」。

親民黨兩岸政見。 圖／親民黨競選辦公室提供

一支穿雲箭！選戰倒數親民黨拚5% 宋楚瑜上陣親拜票，全省萬人志工動起來親民黨這次推出的不分區名單共有10人，包括資深立委及不同領域的專家，共同目標就是要推動「兩岸和平拚經濟」、「優先解決民生問題」。來實現親民黨「人民作主」的理念，宋楚瑜表示，在選戰最後階段，已下動員令，候選人及志工全黨動起來拜票，爭取更多的認同。

這次親民黨的不分區候選人，將會在全台各地先發上陣，並在大街小巷和志工們一起輔選拜票，希望透過各候選人的背景，吸引各界人士一起來為兩岸的未來努力。宋楚瑜呼籲，留一票給親民黨，不要讓他失望，投給「一世做實事」的宋楚瑜所屬的親民黨。

這次名單共有10位，包括資深財經立委李桐豪、優秀黨團幹部陳怡潔、師大政治研究所教授曲兆祥、台灣省農林廳副廳長何偉真以及嘉義縣前議員簡泰河、建築文化專家藍志玟、原民青年代表吳建德、客家法政學者黎淑慧、眷村子弟基層教育代表孫信君以及兩岸關係專家黎建南等來自台灣各族群的優秀人才。

親民黨不分區立委合影。 圖／親民黨競選辦公室提供

政黨票，請投⑭親民黨。宋楚瑜一生一世做實事 老師傅領航不會迷航。 圖／親民黨競選辦公室提供

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