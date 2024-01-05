聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼故事大師司馬中原病逝 享壽90歲

聯合報／ 記者陳宛茜洪子凱／台北報導
小說家司馬中原昨因急性肺炎辭世，享耆壽九十歲。本報資料照片
小說家司馬中原昨因急性肺炎辭世，享耆壽九十歲。本報資料照片

小說家司馬中原昨辭世，享耆壽九十歲。司馬中原的兒子、文山區興昌里長吳融昊昨證實死訊，透露爸爸過去經歷過對日抗戰、國共內戰，看過太多生離死別，生前願望就是世界和平，希望死後能與母親合葬，會盡量完成父親心願。至於未來是否會辦追思會？吳說，要等兄弟姊妹回台討論後再決定。

司馬中原本名吳延玫，一九三三年生於江蘇淮陰。他曾形容自己「在戰場長大」，六歲隨家人逃難，父親在他九歲時身亡、母親也失散。一九四九年隨國民政府軍隊來台，曾獲聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等。

司馬中原僅接受過私塾與部分中學與高中教育，但他博聞強記，將少年參戰的流亡經驗昇華為史詩文學、將對家鄉的思念寫成鄉野傳奇，代表作「狂風沙」、「荒原」等膾炙人口。晚年因說鬼故事走紅，口頭禪「全世界的人都怕鬼，恐怖喔」，成為台灣人的集體記憶，司馬中原也被封為「鬼故事大師」。

司馬中原過去曾開玩笑說，寫了很多書都是為了賺小孩學費；曾有人問司馬中原「為何不怕鬼？」他則開玩笑說「因為老婆比鬼更可怕」，但人生終點，仍望和老妻在一起。

文化部形容司馬中原是「台灣最會說鬼故事的作家」。風雲時代總編輯陳曉林表示，台灣的鄉土文學其實有兩個源頭，其中一個便是司馬中原代表的鄉野小說，只不過他寫的是中國大陸的鄉土。

文訊總編輯封德屏則認為，司馬中原所代表的「軍中作家」，是台灣獨特的文學風景。即使是寫鬼故事，他也能跟當代城市與現實結合，其作品因此能跨越時代與世代，從未斷版。

司馬中原

延伸閱讀

「鬼故事就是我的故事」不寫自傳 司馬中原說鬼人生謝幕

司馬中原90歲辭世 文化部：最會說鬼故事的台灣作家

司馬中原離世享耆壽90歲 家屬：他在大腿骨折手術後心臟休克

軍中作家變現代蒲松齡 司馬中原「恐怖喔」說的是人生

相關新聞

選前才宣布 軍公教退俸有望調升

退休軍公教月退金歷經兩度調升後，今年有望再調整。行政院長陳建仁昨天在行政院會表示，因為近兩年物價指數上升速度較以往快速，...

鬼故事大師司馬中原病逝 享壽90歲

小說家司馬中原昨辭世，享耆壽九十歲。司馬中原的兒子、文山區興昌里長吳融昊昨證實死訊，透露爸爸過去經歷過對日抗戰、國共內戰...

軍公教退休俸調升有譜 陳揆強調已編列44億元預算

對於外界關心的軍公教退休金是否調整，行政院長陳建仁昨（4）日表示，在今年總預算案中已預作準備，匡列44億元，待達到法定條...

新聞眼／調薪宣布時機太巧合 斧鑿斑斑

行政院昨天宣布，將啟動軍公教退休給付調整機制，若確定調整，將自元旦起算。全國軍公教待遇自二○一八年以來共調薪三次；退休軍...

軍公教退俸調升 在野陣營：政治動機令人懷疑

行政院啟動公務員或遺族所領月退休金等定期退撫給與給付金額調整機制。國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢昨表示，侯...

索馬利蘭選委會主席來訪 對台開票效率「當天出爐」印象深刻

外交部長吳釗燮今天接見索馬利蘭共和國「國家選舉委員會」主席游慕薩，游慕薩表示，此次訪台對台灣選制與流程有更深瞭解，也對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。